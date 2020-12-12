1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 58 yaşındaki Halil Cantürk, fabrikaların sipariş verdiği makinaları 40 yıldır hem tasarlıyor hem de tek başına üretiyor.
 12 Aralık 2020 20:33
+Aa- Yazdır
Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor

Çubuk Sanayi Sitesi'nde 120 metrekarelik iş yerinde bugüne kadar birçok fabrika için elektronik makine tasarlayıp üreten Halil Cantürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olmasına rağmen üretmeyi sevdiğini ve bu nedenle elden ayaktan düşene kadar üretmeye devam edeceğini söyledi.

Bant üzerinde bitirilmesi gereken işleri insan eli değmeden yapan makinalar imal ettiğini aktaran Cantürk, "Şu anda el kremleri ve kolonyalar için tıpa çakma ve kapak sıkma makinası üretiyorum. Bana iş söylendikten sonra mevcut makinalarla çalışabilecek makine yapıp, entegre ediyorum." diye konuştu.

Elindeki makinayı gösteren Cantürk, "Yaklaşık 2 aydır bu makinanın üzerinde çalışıyorum. Programını da yazıldıktan sonra hiç el değmeden tıpasını çakacak, kapağını kapatacak, yaptıklarını sayacak ve satışa hazır hale getirecek. Yurt içinde ve yurt dışında bir örneği yok. Olsaydı zaten hazır olanı alırlardı." ifadelerini kullandı.

Tek başına çalıştığı için makineleri kendisinin tasarlayıp ürettiğini, seri üretim ve pazarlanma noktasında büyük sıkıntı yaşadığını vurgulayan Cantürk, şunları kaydetti:

"Benim yaptığım Ar-Ge'den ileri geçemedi. Hiçbir icadımdan seri üretime geçemedim. Bu yaptığımız makineleri seri üretime geçirsek hem ülkemiz için hem de bizim için çok iyi olur. Ticaretle ve pazarlamayla çok fazla ilgim yok. Nasıl yapılır, tam anlamıyla bilmiyorum. Benim 40 yıldır tabelam bile yok. Bugüne kadar ürettiğim makinaları bir firma imalata dönüştürse çok iyi yerlere gelinirdi. Tek başıma ve 120 metrekarede ben ancak bu kadar işler yapabiliyorum. Bu işi birileri devam ettirse iyi olur."

Ülkenin ilerlemesi ve dışa bağlı olmaması için meslek liseleri ve çıraklık eğitim merkezlerine önem verilmesi gerektiğine işaret eden Cantürk, "Çevremizde birçok üniversite var ama bizimle iletişime geçen kimse yok. Üretene destek veren de elinden tutan da yok. Ben, üretim noktasında bu ülkede katkı verecek çevrenin çıraklık merkezleri ve meslek liselerinin etkinliğinin artırılmasında görüyorum." dedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti
12 Aralık 2020 20:27		 Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu
12 Aralık 2020 19:38
Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı
12 Aralık 2020 19:34		 'Bazı çiftçiler kuraklık nedeniyle yazlık ekim yapacak'
12 Aralık 2020 19:25
Belediyeden öğrencilere çalışma masası desteği
12 Aralık 2020 18:58		 Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
12 Aralık 2020 18:19
Covid-19'dan vefat eden sağlık çalışanı toprağa verildi
12 Aralık 2020 17:45		 Karantinayı ihlal eden pozitif hasta, Vali'ye yakalandı
12 Aralık 2020 17:26
Akdeniz için fırtına uyarısı
12 Aralık 2020 17:02		 Türk hekimler, 2 günde 40 başarılı ameliyata imza attı
12 Aralık 2020 16:49
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:21 - İngiliz Savunma Bakanı: Türk SİHA'larını örnek gösterdi21:16 - İran Büyükelçisi: Yanlış anlaşılmalar giderildi21:13 - Rocket Lab'ın uydu fırlatışı Güneş tutulması nedeniyle ertelendi21:10 - CHP'den, Konya İl Başkanı'na taciz soruşturması20:59 - Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi20:57 - Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı
20:55 - 'İntihar girişiminde bulunan kişiye para cezası' iddiasına yalanlama20:41 - Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:34 - Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na 'düzensiz göçmen' tepkisi20:33 - Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor20:32 - Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklıkla sessizliğe büründü20:29 - Türk polisinin yeni görev arkadaşı 'Zafer 3700' kullanıma hazır
20:27 - Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti19:49 - Ermenistan güçleri Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti19:38 - Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu19:34 - Bekçilerin yanında durdu, arkadaşına maske cezası yazdırdı19:31 - Türkiye'nin turizmdeki rakipleri dip seviyeleri gördü
19:27 - Mahfi Eğilmez'in yağmur duası yorumu sosyal medyada tepki topladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
9 haneli numaradan oluşan adres sistemine geçiliyor. PTT test etmeye başladı
Erdoğan açıkladı: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Emniyet Müdürü'nün 'FETÖ' tepkisi, sosyal medyada gündem oldu
'İnşallah arabanız bozulur da benim tamirhaneye gelmezsiniz'
3 çocuğunun da başkasından olduğunu biliyordu
Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
Pandemi döneminde ilgi arttı... Tam bir C vitamini deposu
Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
MEB: Sadece Bakanlığımızın verdiği sertifika geçerli
Yapılandırmaya rekor başvuru: 2 milyon 787 bin mükellef başvurdu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kimliği belirsiz cesetler 1
10.12.2020 maccabi vs sivasspor maçı 3
vergi kaçakçıları 5
mor komedyen 1
Kafamda kentsel dönüşümler 2
oğuz aksaç 1
Ölmüş eşek kurttan korkmaz 1
iş aş 7
ulaşgkc 2
Doğu ekspresi 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam