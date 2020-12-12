Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi
|12 Aralık 2020 20:59
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki "iyileşen hasta sayısı" ifadesi "iyileşen sayısı" olarak değiştirilerek veriler tedavisi tamamlanan Kovid-19 hastaları ile karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.
Tablodaki "toplam hasta sayısı" ifadesi, 10 Aralık'ta "toplam vaka sayısı" olarak değiştirilmiş, verilere Kovid-19 hastalarının yanı sıra testi pozitif çıkmasına rağmen semptom göstermeyenler de eklenmişti.
Bu kapsamda, bugün açıklanan tablodaki "iyileşen sayıları" da hem Kovid-19 hastası olup tedavisi tamamlananları hem de karantinası sona eren vakaları içerecek şekilde güncellendi.
Buna göre, dün tabloda 5 bin 516 olarak yer alan "iyileşen hasta sayısı", bugün 20 bin 191 "iyileşen sayısı" olarak açıklandı. Toplam iyileşen sayısı ise 1 milyon 581 bin 565 oldu.
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