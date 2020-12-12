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Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yağmur altında sürdürdü.
 12 Aralık 2020 21:40
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Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi

Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yağmur altında sürdürdü.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 14 Aralık Pazartesi Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün Saat 21.00'de başladı.

Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Ankara'nın meydan, cadde ve sokaklarında denetim noktaları oluşturan ekipler, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.

Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi.

Polis ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmura rağmen görevlerini özveriyle sürdürürken, denetimlere ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya devam etti.

Bu arada, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da boş kalan sokak, cadde ve meydanlar da drone ile görüntülendi.
Anadolu Ajansı
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