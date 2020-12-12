Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi
|12 Aralık 2020 21:40
|+Aa- Yazdır
Başkentte polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki denetimlerini yağmur altında sürdürdü.
İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin genelgesi doğrultusunda, ülke genelinde 14 Aralık Pazartesi Saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması dün Saat 21.00'de başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla vatandaşlar evlerine çekilirken polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.
Ankara'nın meydan, cadde ve sokaklarında denetim noktaları oluşturan ekipler, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların evraklarını kontrol etti.
Yaya devriye görevi yapan polisler de dışarıda bulunan kişilerin istisna kapsamında olup olmadıklarını denetledi.
Polis ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmura rağmen görevlerini özveriyle sürdürürken, denetimlere ve vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamaya devam etti.
Bu arada, hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Ankara'da boş kalan sokak, cadde ve meydanlar da drone ile görüntülendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına zorlu eğitim
12 Aralık 2020 19:08
|Emniyetin 'delil avcıları' suçlunun korkulu rüyası oldu
12 Aralık 2020 19:07
|Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi
12 Aralık 2020 16:35
|Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor
12 Aralık 2020 15:51
|İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi
12 Aralık 2020 15:10
|Kamu Bilişim Haftası'nın son gününde Veri Gizliliği ve KVKK tartışıldı
12 Aralık 2020 14:35
|Ticaret sicili mevzuatına 'tek noktadan' erişilebilecek
12 Aralık 2020 14:06
|Bilecik'te Kovid-19 kısıtlaması süresince alkollü içecek satışı yasaklandı
12 Aralık 2020 13:52
|Maske takmayan kadından polise: Artistliğiniz kime?
12 Aralık 2020 13:40
|Kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu
12 Aralık 2020 13:09