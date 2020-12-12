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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 225 şehidimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 225 şehidimiz var. Onları görev başında şehit verdik. Bize hatıraları, emanetleri kaldı.
 12 Aralık 2020 21:51
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 225 şehidimiz var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2021 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2019 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı. Bakan Koca, şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları doğru olmadığını söyleyerek, "Genel bütçe kaynaklarıyla yaptığımız şehir hastanelerimizi hizmete almaya devam ediyor. 3 şehir hastanesi Samsun, Aydın, Trabzon ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup, inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Bunun dışında bin 750 yataklı Şanlıurfa herbiri biner yataklı Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır, Antalya, Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Covid-19 ile ilgili olarak yapılan kısıtlamalardan bahseden Baka Koca, "Bu dönemde özellikle Dünya sağlık Örgütü Türkiye için geliştirilen kit noktasında 20 tane DSÖ sitesinde kabul edilebilirliği olan kit söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye'de. Kit konusunda biz bir kite 8.75 dolar vererek almaya başlamıştık. Bu kiti yerlileştirmiş olduk. Biz yerlileştirdiğimizde 32 liraya aldık. Bir iki ay geçtiğinde yeni uygunluk alan firmalar oldu. Toplam 12 tane kit üretildiği dönem oldu. İhaleye çıktık. 6 firma ihaleye girdi. Kit 9.8 liraya düştü. '1.7 milyon kit fiyatını 9.8 liraya çekeceksiniz' dedik" diye konuştu.

Covid aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"16 aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak, insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışması 25 Aralık'ta başlanacaktır. Faz 2 için üretime 3 gün önce başlandı. Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkinliği ve güvenilirliği kanıtlanmış aşılara en erken dönemde erişebilmenin gayrete içindeyiz. Yerli aşı Nisan ayında yapacağımızı ümit ediyorum."

Koca, 130 bin sağlık çalışanına Covid-19 bulaştığını söyleyerek, 225 sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini kaydetti.

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Anadolu Ajansı
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