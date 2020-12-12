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Memur Sen Genel Başkanı: Öğretmene bütçeden 60 bin sesi duyulmalı

Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın twitter hesabından, 60 bin yeni öğretmen ataması yapılması konusunda çağrıda bulundu
 12 Aralık 2020 22:53
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Memur Sen Genel Başkanı: Öğretmene bütçeden 60 bin sesi duyulmalı

Yalçın, mesajında: "60 Bin Yeni Öğretmen Ataması Heyecanı" başlıklı haberler ve resimdeki heyecanı yaşamak için verilen emekler,kurulan hayaller için bir adım atmanın tam zamanı. ÖğretmeneBütçeden 60 Bin sesi duyulmalı,bütçe yeni öğretmen ihtiyacını karşılayacak şekilde yapılmalıdır. İfadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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