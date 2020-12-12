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Anketler ne diyor?

Betimar'ın Kasım ayı gündem araştırmasına göre vatandaş Türkiye'nin en önemli meselesini yüzde 38,5 ile 'Koronavirüs' olarak görüyor. Onu 29,1 ile ekonomi ve 9,9 ile işsizlik takip ediyor.
 12 Aralık 2020 22:44
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Anketler ne diyor?

Zafer Şahin

Muhalefet partileri aksine iddia etse de vatandaşın gündeminde 'parlamenter sisteme dönüş' diye bir madde yok. Türkiye'de yönetim sorunu olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 3,2. "Terör ve Kürt sorunu var" diyenlerin oranı ise 0,6.

Vatandaşlar koronavirüsle ilgili tedbirleri yeterli bulmuyor. Son günlerde alınan tedbirleri olumlu bulanların oranı sadece yüzde 13,5. "Tedbirler yeterli ama geç kalındı" diyenlerin oranı yüzde 17,3. Vatandaşların yüzde 67,2'si ise "Daha sert tedbirler alınmalı" diyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi ve hukuk reformunu içeren paket toplumda olumlu karşılanmış görünüyor. "Reformu olumlu buluyor ve destekliyorum" diyenlerle olumlu bulup, içeriğini yetersiz bulduğunu belirtenlerin toplam oranı yüzde 51,9. Reform çalışmalarını olumsuz bulanların oranı ise yüzde 33.3.

Betimar araştırmasında CHP'li Ali Mahir Başarır'ın "Ordu satıldı" ifadesi de sorulmuş. Araştırmaya katılanların yüzde 69,8'i Başarır'ın sözlerine tepki gösteriyor. Yüzde 12,6'sı ise bu ifadeyi desteklediğini belirtmiş. CHP seçmeninin yüzde 53'ü Başarır'ın sözlerine katılmıyor. CHP'li vekile destek verenlerin oranı ise yüzde 22'de kalmış. Başarır'ın skandal sözlerine en yüksek destek yüzde 40,6 ile HDP'den gelmiş. Araştırmaya katılanların yüzde 50,6'sı Başarır'ın partisinden ihraç edilmesini istiyor. Yüzde 30,8'i ise "İhraca gerek yok" diyor.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "İktidara destek veren öğretmene ben öğretmen demem" çıkışı da vatandaşa sorulmuş. Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin oranı yüzde 15,9. Açıklamayı olumsuz bulup, desteklemeyenlerin oranı ise yüzde 60,4.

Ve partilerin oy oranları. Kararsızlar dağıtılmadan AK Parti 35,2. CHP 18,4. İyi Parti 10. MHP 8,9.HDP 8,7. Deva 1,6. Saadet 0,6. Refah Partisi 0,6.. Gelecek Partisi 0,3.

Kararsızlar dağıtıldığında ise partilerin oyu şöyle şekilleniyor: AK Parti: 41,2.. CHP: 21,6..İyi Parti: 11,7.. MHP. 10,4.HDP: 10,02

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