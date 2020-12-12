Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildi
|12 Aralık 2020 22:54
|+Aa- Yazdır
Olay Şişli'de geçen Çarşamba günü meydana geldi. Tuğba Erçakar kız arkadaşının evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı M.H.B. geldi. M.H.B. eve girer girmez Erçakar'a saldırarak yumruklamaya başladı. Kız arkadaşı da Erçakar'a yardım etmek istese de başarılı olamadı. Olayın ardından Erçakar darp raporu alarak M.H.B.'den şikayetçi oldu.
SERBEST BIRAKILDI
Şiddetin görüntülerini Twitter hesabından paylaşan Tuğba Erçakar M.H.B.'nin serbest bırakıldığını ve kendisi ile kız arkadaşını tehdit ettiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Tuğba Erçakar'ın darbedildiği anlar ise olayın gerçekleştiği evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.H.B eve girer girmez Erçakar'a saldırıyor. Erçakar'a yumruk atan M.H.B.'ye kız arkadaşı da yardım etmek istese de başarılı olamıyor. Erçakar'ın uğradığı şiddet dakikalarca sürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Piyasa değeri 36,5 milyon TL olan uyuşturucu ele geçirildi
12 Aralık 2020 15:50
|Avcılar'da iki grup arasındaki silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti
12 Aralık 2020 14:40
|Sinop'ta çıkan ev yangınında yaşlı çift hayatını kaybetti
12 Aralık 2020 14:36
|Mühürlü dernek binasında kumar oynayan 10 kişi yakalandı
12 Aralık 2020 13:12
|Kayseri'de iki kardeş evlerinde ölü bulundu
12 Aralık 2020 12:25
|Hatay'da polisten kaçan 2 şüphelinin araçtan attığı poşetten uyuşturucu hap çıktı
12 Aralık 2020 11:35
|Bolu'da dereye devrilen otomobilde yaralanan genç hastanede hayatını kaybetti
12 Aralık 2020 11:30
|Başkentte organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 şüpheli yakalandı
12 Aralık 2020 10:35
|Kısıtlama için alışverişe çıktı, kalp krizi geçirerek vefat etti
12 Aralık 2020 10:15
|İki şehirde iki kadın eski sevgili kurbanı
12 Aralık 2020 09:56