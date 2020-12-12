Savcılık, 'Güzele bakmak sevaptır' sözünü taciz saydı

Atakan Irmak

İstanbul'da arkadaşlarıyla birlikte alışveriş merkezine giden genç kadın kendisine bakan kişiye neden baktığını sorduğunda 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle karşılık alınca kendisine laf atan kişi hakkında şikayetçi oldu.

'GÜZELE BAKMAK SEVAPTIR' DİYE KARŞILIK VERDİ

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Şişli'de bulunan bir alışveriş merkezinde meydana geldi. 18 yaşındaki E.B., arkadaşlarıyla birlikte eğlenmek için AVM içerisine girdi. Bu sırada bir şahsın kendisini gözleriyle süzdüğünü fark edince tepki vererek 'Neden bakıyorsun' dedi. Arsız genç adam ise 'Güzele bakmak sevaptır' şeklinde cevap verdi.

SÖZLÜ TACİZDE BULUNDU

Alışveriş merkezinin güvenliğinden yardım isteyen genç kız kendisine sözlü tacizde bulunan kişi hakkında şikayetçi oldu. İstanbul cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada ifadesi alınan 26 yaşındaki V.A., genç kızdan özür dilediğini amacının taciz etmek olmadığını kaydetti.

SAVCILIKTAN EMSAL KARAR

Savcılık emsal bir dava açarak V.A.'nın genç kıza yönelik sarf ettiği 'Güzele bakmak sevaptır' sözüyle taciz suçunu işlediğini ileri sürdü. 'Cinsel Taciz' suçundan 2 yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.