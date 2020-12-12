Pfizer'ın Kovid-19 aşıları yarın ABD'de dağıtımı başlıyor
Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.
|12 Aralık 2020 23:58
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Pfizer, ABD'deki ilk Kovid-19 aşılarının pazar sabahı yola çıkacağını açıkladı.
Pfizer'dan yapılan açıklamada, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) onay alan aşının yarın sabah Michigan'daki merkezden dağıtım için yola çıkacağını açıkladı.
Açıklamada, aşı dağıtımının daha sonraki aşamaları hakkında detaylı bilgiye yer verilmedi.
FDA, cuma gecesi Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı için onay vermişti.
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