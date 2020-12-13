Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için 'Minnettarız' paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.
|13 Aralık 2020 00:01
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde vatandaşların sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerini anarak, "Minnettarız." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Twitter hesabından, salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin paylaşımda bulundu.
Koca, "Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. Minnettarız." açıklamasını yaptı.
Salgın döneminde vatandaşlarımızın sağlığı için canını feda eden sağlık şehitlerimizi kalbimize gömdük. #minnettarızDr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 12, 2020
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