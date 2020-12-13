1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
 13 Aralık 2020 00:02
+Aa- Yazdır
13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

SPOR

1- Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir-Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Erzurum/13.30/İstanbul/Antalya/19.00)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.

(Mersin/10.00-19.00)

3- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla sürecek.

(Belgrad/13.00)

4- TFF 1. Lig'in 14. haftası Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altınordu-Akhisarspor, Adanaspor-Altay, Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edecek.

(Bolu/İzmir/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Giresun/19.00)

5- Misli.com 2. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak.

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)

7- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 maç oynanacak.

8- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(Kayseri/15.30/İstanbul/16.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı oynanacak.

(Bursa/16.00)

10- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-PTT, Kuzeyboru-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.30/13.00/15.00/16.00/Bursa/13.00/Aksaray/14.00)

11- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur mücadelesinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ekibi Sabbianco Anorthosis'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

13- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Grand Prix'iyle sona erecek.

(Abu Dabi/16.10)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için 'Minnettarız' paylaşımı
13 Aralık 2020 00:01		 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir'
12 Aralık 2020 23:38
Anketler ne diyor?
12 Aralık 2020 22:44		 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 225 şehidimiz var
12 Aralık 2020 21:51
İran Büyükelçisi: Yanlış anlaşılmalar giderildi
12 Aralık 2020 21:16		 CHP'den, Konya İl Başkanı'na taciz soruşturması
12 Aralık 2020 21:10
Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi
12 Aralık 2020 20:59		 'İntihar girişiminde bulunan kişiye para cezası' iddiasına yalanlama
12 Aralık 2020 20:55
Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na 'düzensiz göçmen' tepkisi
12 Aralık 2020 20:34		 Sağlık Müdürlüğü: Vaka sayılarında belirgin bir düşüş var
12 Aralık 2020 19:24
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - 13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları00:01 - %42 engelli 5510'a tabi memur, 18 yıl ve 4640 gün emekli olmaz mı?00:01 - Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için 'Minnettarız' paylaşımı23:58 - Pfizer'ın Kovid-19 aşıları yarın ABD'de dağıtımı başlıyor23:57 - Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza23:38 - 'Deprem ve kentsel dönüşüm hepimizin ortak meselesidir'
23:12 - Savcılık, 'Güzele bakmak sevaptır' sözünü taciz saydı22:54 - Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildi22:53 - Memur Sen Genel Başkanı: Öğretmene bütçeden 60 bin sesi duyulmalı22:51 - Virgin Galactic'in yörünge altı test uçuşu başarısız oldu22:44 - Anketler ne diyor?22:40 - Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama
22:26 - Uzmandan kuraklığa karşı atık suyun değerlendirmesi önerisi22:26 - Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı22:23 - Edirne'ye gelen Bulgar turistler kişi başı 150 euro harcıyor21:51 - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 225 şehidimiz var21:40 - Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi
21:21 - İngiliz Savunma Bakanı: Türk SİHA'larını örnek gösterdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
%42 engelli 5510'a tabi memur, 18 yıl ve 4640 gün emekli olmaz mı?
Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için 'Minnettarız' paylaşımı
13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
cemel vakası 1
karabağ 1
kimliği belirsiz cesetler 1
resimli takvim 3
sözlük yazarların şu anda okuduğu kitap 3
harf yerine rakam kullanmak 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 1
gs şampiyon olsun diye türk futbolunu batırmak 5
burun tıkanıklığını giderici şeyler 3
ülkede giderek herşeyin pahalanması 3
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam