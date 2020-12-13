1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
 13 Aralık 2020 07:10
+Aa- Yazdır
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale ile Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batı, Antalya ve Burdur'un doğu, Isparta'nın güney ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²), Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m²) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI; Rüzgarın; Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneybatısı ile Trabzon ve Giresun çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kıyı Ege'de yer yer fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs 'Meslek hastalığı mı?' tartışması
13 Aralık 2020 08:00		 Bir eşin KOVİD-19 isyanı! Yeniden öldürdünüz
13 Aralık 2020 07:54
Hastanelerde refakatçi tehlikesi
13 Aralık 2020 07:48		 Ehliyetsiz ve alkollü motosiklet sürücüsüne 12 bin lira ceza
12 Aralık 2020 23:57
Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama
12 Aralık 2020 22:40		 Karadeniz'in çalışkan kadınlarını, pandemi de durduramadı
12 Aralık 2020 22:26
Uzmandan kuraklığa karşı atık suyun değerlendirmesi önerisi
12 Aralık 2020 22:26		 Ankara'da fabrikalar için 40 yıldır makine tasarlayıp üretiyor
12 Aralık 2020 20:33
Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti
12 Aralık 2020 20:27		 Akalazya hastası polis, 1 saatlik teknik ile sağlığına kavuştu
12 Aralık 2020 19:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:20 - Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?08:10 - ABD'nin başkenti Washington'da karşıt gruplar birbirine girdi08:00 - Koronavirüs 'Meslek hastalığı mı?' tartışması07:54 - Bir eşin KOVİD-19 isyanı! Yeniden öldürdünüz07:48 - Hastanelerde refakatçi tehlikesi07:40 - Uzmanlar ABD'nin yaptırım kararlarına ne dedi?
07:30 - Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi07:27 - Nükleer eğitime dev destek: Çin yeni öğrenci alımına başladı07:21 - AK Parti'de yeni dönem: Mülakatla yönetime07:20 - Sözleşmeli personel istihdamında acil çözüm bekleyen sorunlar07:10 - Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor07:03 - Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama
06:55 - 'Vatan, millet' dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı06:47 - Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçeleri kabul edildi06:38 - Bakan Soylu: Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız06:29 - 'Şehit aileleri 'Biz İçişleri Bakanı'na ulaşamadık.' derlerse Allah beni çarpar'06:20 - Bakan Koca, 1 milyon 36 bin doz grip aşısı yapıldığını açıkladı
00:02 - 13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
%42 engelli 5510'a tabi memur, 18 yıl ve 4640 gün emekli olmaz mı?
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
13 Aralık 2020'den önemli gündem başlıkları
Bakan Koca'dan sağlık şehitleri için 'Minnettarız' paylaşımı
Bir eşin KOVİD-19 isyanı! Yeniden öldürdünüz
AK Parti'de yeni dönem: Mülakatla yönetime
Sözleşmeli personel istihdamında acil çözüm bekleyen sorunlar
'Vatan, millet' dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı
Bakan Soylu: Bu kış terör örgütünü mağaralarında yalnız bırakmayacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
lobicilik 2
fam trip 1
wasabi 1
resimli takvim 3
çöven 3
sevilen yazar 5
azerbaycan'a kimlik kartı ile seyahat edilebilmesi 3
domuz gribi aşısı 1
keremcem 4
eşkin vermek 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam