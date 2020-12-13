Nükleer eğitime dev destek: Çin yeni öğrenci alımına başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in enerji alanında kalifiye iş gücü oluşturmak için daha önce başlattığı projede yeni kayıt dönemi başlıyor. Çin'in, Tsinghua Üniversitesinde "Uluslararası Nükleer Enerji Mühendisliği ve Yönetimi (TUNEM) Yüksek Lisans Programı"na 3 Ocak tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 2012 yılında imzalanan "Nükleer Enerjinin Barışçıl Amaçlarla Kullanımına Dair İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye'de nükleer enerji alanında çalışmak isteyen ve programa kabul alan genç yeteneklere, Çin tarafından burs veriliyor ve pek çok imkan sağlanıyor.

Programa katılmaya hak kazanan öğrencilere, iki yıl boyunca okul ücreti ile programa başvuru ücretinden muafiyet, konaklama, sağlık sigortası temin edilirken, aylık 4 bin 500 yuan (yaklaşık 5 bin 500 lira) harçlık ile gidiş-dönüş uçak bileti ve Çince dil kursu gibi imkanlar da sunuluyor.

SON BAŞVURU TARİHİ: 3 OCAK

Programa, İngilizce bilgisi ileri seviyede, genel not ortalaması en az 2,5 düzeyinde oylan ve en geç Haziran 2021'de mezun olmak şartlarını yerine getirebilen adaylar müracaat edilebiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için programa başvuru yapmak isteyen adayların, 3 Ocak 2021'e kadar İngilizce özgeçmiş, İngilizce transkript ve İngilizce niyet mektubunu, enerji bakanlığının bu konuyla ilgili mail adresine göndermeleri gerekecek. Değerlendirme süreçleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına EUAS International ICC koordinatörlüğünde yürütülen programın müracaat sonuçları başvuranlara mail yoluyla ilan edilecek.

RUSYA'YA DA GÖNDERİLMİŞTİ

Türkiye nükleer enerji konusunda personel kapasitesini güçlendirmek için Rusya'ya da öğrenci göndermişti. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Anastasia Zoteeva daha önce Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışması için Rusya'daki Ulusal Nükleer Araştırma Üniversitesi'ne gönderilen öğrencilerden 143'ünün sahada çalışmaya başladığını açıklamıştı. Temmuz ayında konuşan Zoteeva 120'den fazla öğrencinin de eğitimlerini sürdürdüğünü belirterek "MEPhI'den mezun olup Akkuyu Nükleer AŞ'de işe başlayan mühendisler çok yetenekli. Yaptıkları işi seviyorlar ve büyük bir azimle yeni şeyler öğreniyorlar. Öğrenmeleri gereken birçok şey var çünkü bir nükleer güç santralinde çalışmak büyük sorumluluk ister. Onlar, barışçıl amaçlı nükleer güç kullanacak ülkenin temelini atmak durumundalar. Çok çabalıyorlar, onlardan daha tecrübeli olan iş arkadaşlarından deneyim kazanıyorlar. Bu süreç zaten nükleer santrallerde uygulanan bir yaklaşım, tecrübeli uzmanlar, gençlerle bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar" demişti.

OSMAN ÇOBANOĞLU