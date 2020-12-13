Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
|13 Aralık 2020 07:30
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Pandemiyle mücadelede her hafta sonu cuma akşamları 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar 56 saat kesintisiz süren sokağa çıkma yasağının, 10 gün içinde toplumda vaka sayılarını azaltması öngörülüyor.
Son kısıtlama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde poliklinik ve acil servislerdeki yükü azaltırken, aynı olumlu sonucun önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor. Ayrıca plato çizen vaka artış hızının da aşağı doğru yöneldiği belirlendi.
Bununla birlikte tedbirlere "tam uyum" sağlandığında vaka sayıları ile bulaş kat sayısında gözle görülür bir düşme olacağı tahmin ediliyor. Sonuçların yeterli olmaması halinde, bölgesel kapatmalar gibi daha ağır tedbirler gündeme gelebilir. Uzmanlar, vatandaşlara bu nedenle 'evde kalın' çağrılarını tekrarlıyor.
Yetkililer kısıtlamaların sosyalleşmenin getirdiği hareketliliği azaltma amacı taşıdığına işaret ediyor. Alkol tüketiminin akşam saatlerinde artması da bu kısıtlamaların gerekçelerinden biri.
Bilim insanlarına göre, artan alkol tüketimi, bireysel önlemleri gevşetiyor. Uzmanlar, tüm bu tedbirlerin salgını tamamen durdurmayacağını, sadece bulaş hızının azalmasını sağlayacağını belirterek, "aşı" olmanın önemine dikkat çekiyor.
NEŞRA DURMAZ
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