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Kadın terörist mektubunda örgütün içler acısı durumunu anlattı

Diyarbakır'da bir sığınakta bulunan ve kadın teröristin yazdığı mektup, örgütün bitme noktasına geldiğini ortaya koydu. Kadın teröristin mektubunda şu ifadelere yer verdi: "Ölenlerin yeri doldurulamıyor. Hasta ve yaralılar kimsenin umurunda değil. Asker her tarafta. Ekmek için ateş bile yakamıyoruz"
 13 Aralık 2020 08:43
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Kadın terörist mektubunda örgütün içler acısı durumunu anlattı

Diyarbakır'ın Dicle İlçesi Görese Dağında bir sığınakta bulunan ve kadın teröristin yazdığı mektup, örgütün bitme noktasına geldiği, ölen teröristlerin yerine adam bulamadığını ortaya koydu. Viyan kod adlı Şehriban Yönten adlı teröristin örgüte yazdığı anlaşılan mektupta terör örgütünün hasta ve yaralı teröristlere karşı olan gaddarlığı ve duyarsızlığı anlatıldı. Dicle kod adlı kadın teröristin hafıza kaybı yaşadığı ve bu nedenle terk edildiği mağarada öldüğü ortaya çıkarken, mektubu yazan Şehriban Yönten'in de bir yıl sonra aynı yerde düzenlenen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Diyarbakır Başsavcılığının bir soruşturma dosyasında yer alan teröristin mektubunda şu ifadeler yer aldı.

EYLEM YAPAMIYORUZ

Dicle'nin sağlık durumu hiç iyi değil. Her iki kulağı duymuyor, yürüyemiyor, biraz kendini zorladı mı hemen düşüyor. Kimsenin umurunda değil. Bölgedeki sayı azlığından dolayı eylemsellik boyutunda da sorunlar oluyor. Son dönemde kadın grubu olarak eylemlere bazı ön yerlere gidemiyoruz. Asker her tarafı tutmuş. Ekmek pişirmek için ateş bile yakamıyoruz.

BİTTİ DERKEN BİR BAKIYORUZ...

Dicle'nin ölüme terk edilmesi beni çok üzüyor. Onu bir şekilde tedavi imkanlarının olduğu bir alana göndermemiz gerekiyor. Hava operasyonları kesilince rahatladık derken ertesi gün sabah bakıyoruz asker tepeleri tutmuş kara operasyonu başlıyor. Bu psikolojik ortamda hasta ve yaralı arkadaşlarla ilgilenmemiz bir o kadar zor oluyor.

ÖLÜME GÖNDERİLDİ

TERÖRİST Şehriban Yönten'in bu mektubunun terör örgütü tarafından dikkate alınmadığı gibi iki ay sonra alanda yetersiz ve zayıf kaldığı, arkadaşlarına ayak bağı olduğu için "özeleştiri vermesi" istendiği belirlendi. Örgütün "savunma" istediği terörist Yönten, daha sonra örgüt tarafından bilinçli olarak ölüme gönderildi. Yöntem bu mektubu yazdıktan bir yıl sonra geçen yıl Nisan ayında Sabriye Reçber adlı başka bir kadın teröristle birlikte çıkan çatışmada güvenlik güçlerince ölü ele geçirildi.

Özgür CEBE
Sabah
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