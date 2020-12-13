Güzellik sırlarının doktoru koronadan öldü
Dermatolojı alanında çığır açan çalışmalara imza atan, uyguladığı estetik tedavilerle sihirli dokunuşların yaratıcısı olan Dr. Erçin Özüntürk, 74 yaşında koronavirüse yenik düştü.
|13 Aralık 2020 08:55
|+Aa- Yazdır
Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Erçin Özüntürk, Avrupa Estetik ve Kozmetik Dermatologlar Birliği Başkanlığı yapmıştı.
Bir dönem Eskişehir Devlet Hastanesi Başhekimliği görevini de yürüten Özüntürk'ün ölümü, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü.
Özüntürk, bugün son yolculuğuna uğurlanacak.
GÜL KİREKLO
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Koronayı atlatan vekil: Hastalık beni resmen nefessiz bıraktı
13 Aralık 2020 11:29
|İşçi, asgari ücrette işveren ve hükümetin teklifini bekliyor
13 Aralık 2020 11:21
|Milyoner sayısı 10 ayda 96 bin kişi arttı
13 Aralık 2020 11:06
|Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
13 Aralık 2020 10:44
|Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'de
13 Aralık 2020 10:40
|Aile hekimi yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü
13 Aralık 2020 10:09
|Yapay zekayla koronavirüs teşhisi konulabilecek
13 Aralık 2020 10:06
|Koronayı atlatan Başkan: 2 personelimizi koronadan kaybettik
13 Aralık 2020 09:36
|İstanbul'un 3 aylık suyu kaldı ama...
13 Aralık 2020 08:32
|Koronavirüs 'Meslek hastalığı mı?' tartışması
13 Aralık 2020 08:00