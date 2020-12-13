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Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle boş olan yolda birbirini sıkıştıran araçlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.
 13 Aralık 2020 09:02
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Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar

E-5 karayolu Haramidere mevkiinde iki sürücü aynı anda yan yoldan ana yola bağlanmak istediği esnada birbirlerine yol vermeyince kaza meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olması nedeniyle boş olan yolda birbirini sıkıştıran araçlar ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

Kaza, dün öğle saatlerinde E-5 Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sevda H.'nin kullandığı 34 DIY 466 plakalı araç ile Alihan B.'nin kulladığı 34 TGA 25 plakalı ticari araç, E-5 yan yoldan ana yola bağlanmak istediği sırada birbirilerine yol vermeyerek kazaya neden oldu. Ana yol bağlantı noktasında çarpışan araçlar sıkışarak yolu kapattı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yolların boş olduğu bir zamanda böyle bir kazanın olması ise pes dedirtti. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana gelirken, inatçı sürücüler ise kazadan yara almadan kurtuldu. Gerekli tutanakların tutulmasının ardından araçlar çekilerek yol trafiğe tekrar açıldı.
İhlas Haber Ajansı
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