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Milyonluk şantaj! Aralarında ünlü isimler de var

İş insanı Ümit Arıkan'dan haksız şekilde 1 milyon lira isteyen sunucu Neşe Sapmaz'ın şantajına, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da iştirak etmiş. Son dakika gelen haberde fikir ve eylem birliği içerisinde, iş insanından maddi menfaat sağlamaya çalışan Sapmaz ve Hazinedar ikilisinin, 'Şantaj' suçundan 3'er yıla kadar hapsi isteniyor.
 13 Aralık 2020 09:20
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Milyonluk şantaj! Aralarında ünlü isimler de var

İş insanı Ümit Arıkan'dan şantajla 1 milyon lira istediği iddia edilen sunucu Neşe Sapmaz ve şantaja aracılık eden eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında dava açıldı.

Sunucu Neşe Sapmaz, iş teklifi bahanesiyle telefon numarasını aldıktan sonra kendisine taciz mesajları attığını iddia ettiği iş insanı Ümit Arıkan hakkında dava açılmıştı. Sapmaz şikayetinden vazgeçince, Arıkan beraat etti. Beraat sonrası iş insanı Ümit Arıkan, Sapmaz'ın kendisine Murat Hazinedar aracılığıyla şantaj yaparak 1 milyon lira istediği iddiasıyla savcılığa başvurdu. Arıkan'ın şikayeti sonrası Neşe Sapmaz ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında soruşturma başlatıldı.

ŞANTAJA BOYUN EĞMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada ifadesi alınan Ümit Arıkan, 'Neşe Sapmaz, yeni programı için sponsor aradığını söyledi. Bana, "Beşiktaş Belediye'sinde bitirmek istediğiniz bir iş olursa Murat Hazinedar çok iyi dostumdur beni geri çevirmez" dedi. İlerleyen zamanda beni Murat Hazinedar arayarak görüşmek istediğini söyledi. Bana "Neşe Sapmaz'a mesaj atmışsın. O seni şikayet etmiş vazgeçmek için konunun duyulmaması için para istiyor. Bu konu özürle kapanacak bir konu değil. Senden bunun karşılığında bir daire istiyor, dua et de Etiler'de değil Gayrettepe'de bir daire istesin" dedi. Ardından Hazinedar ile maçta karşılaştık. Bu defa da Sapmaz'ın şikayetinden vazgeçmek için 1 milyon TL istediğini söyledi. Çok değer verdiğim MEF okullarının isminin yıpratılacağını düşündüm' dedi.

NEŞE SAPMAZ KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU

Neşe Sapmaz alınan ifadesinde, 'Ümit, bana taciz içerikli mesajlar göndermişti. Şikayetçi oldum. Çalıştığım kanalla aramda sıkıntı olmasın diye iyi niyetli olarak şikayetimden vazgeçtim. Beni arkadaşları korkuttu. Hakkında düzmece haberler yaptırır dedi. Fakat sonra para aldığım ve bu nedenle şikayetimden vazgeçtiğim konuşulmaya başlandı. İtibarımı düşünüp rahatsız oldum. Bana arkadaşı Yaşar İrvül, jest olsun diye para gönderdi. Benim böyle bir isteğim yoktu. Sonra bana 100 bin lira teklif etti. Ben umursamadım. Murat Hazinedar tamamen iyi niyetli olarak olaya müdahil oldu' dedi.

HAZİNEDAR 'MAKAMIMA GELDİ, YARDIM TEKLİFİNİ REDDETTİM'

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan diğer isim Murat Hazinedar ise, ' Neşe hanım, Ümit Arıkan'ın büyük bir saygısızlık yaptığından bahisle makamıma geldi. Yardım istedi. Ben de Neşe hanıma böyle bir konuda yardımcı olamayacağımı konunun yargıya intikal ettiğini söyledim. Kimseden para talep etmedim. Maçta Ümit beye, 'Neşe senden 1 milyon lira istiyor' gibi bir söylemim olmadı ' diye kendisini savundu.

TANIKLAR İFADE VERDİ

-Sapmaz'ın arkadaşı 37 yasındaki G.Ç., tanık olarak verdiği ifadede "Neşe, Arıkan'dan önce 500 bin, ardından 1 milyon lira istedi" dedi.

-Jest olsun diye kendisine para gönderdiğini iddia eden Yaşar İrvül, 'Arıkan'dan yüksek meblağda para istedi. Ben de 30 bin lira ödeme yaptım. Ardından şikayetinden vazgeçti' şeklinde beyanı ardından ünlü sunucuyla yazışmalarını ve banka dekontlarını delil olarak sundu.

- Ümit Arıkan'la maça giden Ahmet Duygu, 'Murat Hazinedar maç esnasında 'Neşe Senden 1 milyon istiyor' dediğini duydum. Arından Ümit, Hazinedar'a tepki gösterdi' diye konuştu.

İKİLİYE ŞANTAJ DAVASI

Yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanarak Murat Hazinedar ve Neşe Sapmaz hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, Neşe Sapmaz'ın kendisine jest olarak gönderildiğini iddia ettiği paranın, Yaşar İrvül'e gönderilen İBAN bilgileri sonrası yatırıldığı ve hesabına geçen para ardından Neşe Sapmaz'ın Arıkan hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği anlatıldı. Yine Murat Hazinedar'ın Ümit Arıkan'a gönderdiği, 'Şikayetinden vazgeçmek için para istiyor. Bu konu özürle kapatılmaz. İstediği daire Etiler ve ya Gayrettepe'de bir daire olsun diye dua et' şeklindeki mesajı ve 'Kadın tanınan biri sen rezil olursun. Eğitimcisin. Okulların kapatılır' mesajlarının ve telefon konuşmalarının ise şantaja yardım olduğu son dakika olarak anlatıldı.

3'ER YIL HAPİS İSTEMİ

Neşe Sapmaz ile eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ederek iş insanı Arıkan'a şantaj yaptıkları gerekçesiyle 3'er yıla kadar hapis ve beşer bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Son dakika gelen haberde ikili, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

ATAKAN IRMAK - DİLEK YAMAN DEMİR
Sabah
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