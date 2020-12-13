Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
Adana'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.
|13 Aralık 2020 09:59
|+Aa- Yazdır
Adana'da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede mum ışığında kumar oynayan 32 kişiye 100 bin 800 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir kahvehanenin açık olduğu ve kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Yapılan baskında polis mum ışığında kumar oynayan 32 kişi tespit etti. Polis 32 kişiye Covid tedbirlerine uymamaktan 100 bin 800 lira para cezası kesti. Ayrıca kahvehane de pandemi kurallarına uymamaktan kapatılıp mühürlendi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Askerlik sevk tarihleri ertelendi
13 Aralık 2020 11:11
|Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
13 Aralık 2020 10:25
|Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
13 Aralık 2020 07:30
|Sözleşmeli personel istihdamında acil çözüm bekleyen sorunlar
13 Aralık 2020 07:20
|Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi
12 Aralık 2020 21:40
|Jandarmanın zırhlı araç sürücü adaylarına zorlu eğitim
12 Aralık 2020 19:08
|Emniyetin 'delil avcıları' suçlunun korkulu rüyası oldu
12 Aralık 2020 19:07
|Emniyet kemeri takmayan 7 bin 117 sürücüye ceza kesildi
12 Aralık 2020 16:35
|Kadının 'tehlikedeyim' ihbarı, en fazla 5-10 saniyede ulaşıyor
12 Aralık 2020 15:51
|İntihara kalkıştı, kısıtlamayı ihlalden 3 bin 150 TL ceza yedi
12 Aralık 2020 15:10