Aile hekimi yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü
Aydın'ın Köşk ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. İlhan Çam, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
|13 Aralık 2020 10:09
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Aydın'ın Köşk ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan Dr. İlhan Çam, yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü.
Köşk ilçesine bağlı Koçak Mahallesi'ndeki Aile Sağlığı Merkezi hekimlerinden Dr. İlhan Çam yakalandığı amansız hastalığı nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu. Dr. Çam meslektaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Hayata gözlerini kapatan Çam'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Geçtiğimiz yıllarda Buharkent İlçe Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevini yürüten Çam'ın cenazesi, 14 Aralık Pazartesi günü Karacasu ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
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