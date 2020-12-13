Yargıtay'daki AYM üyeliği seçiminde bazı adaylar çekilebilir iddiası
|13 Aralık 2020 10:17
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Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre; Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı ve AYM Üyesi olan Yargıtay kökenli Burhan Üstün 10 Ocak 2021 tarihinde yaş haddinden emekli olacak. Üstün'ün yerine gelecek ismi belirlemek için Yargıtay Genel Kurulu'nda 17 Aralık'ta seçim yapılacak.
8 aday şu ana kadar AYM üyeliği için resmen aday olmuştu. Bu isimler arasında en dikkat çeken isim; Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kısa bir süre önce Yargıtay üyeliğine seçilen İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan. Fidan halen Yargıtay 12. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyor.
Eski HSK üyelerinden ve Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi İsa Çelik, Eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve 17. Hukuk Üyesi Mustafa Erol, 11. Hukuk Üyesi Mikail Özdemir, 11. Hukuk Dairesi Üyesi Şaban Kazdal, 8. Ceza Dairesi Üyesi Nevzat Özsoy, Yargıtay Üyesi Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu ve Yargıtay Üyesi Yusuf Kuzu da seçimde yarışacak isimler arasında bulunuyor.
Yargı kulislerinde; 17 Aralık'ta yapılacak seçim öncesi bazı isimlerin adaylıktan çekileceği konuşuluyor. En az üç adayın adaylıktan çekilebileceği belirtiliyor.
Yargıtay üyelerinin oy kullanacağı seçimde, en çok oyu alan 3 aday Cumhurbaşkanlığı'na bildirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu 3 isimden birini Anayasa Mahkemesi'ne üyesi olarak atayacak. Bu isim 12 yıl süreyle Anayasa Mahkemesi üyesi olarak görev yapacak.
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