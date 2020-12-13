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Çanakkale Boğazı, çalışma nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden kedi yolu yapım çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
 13 Aralık 2020 10:32
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Çanakkale Boğazı, çalışma nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, 1915 Çanakkale Köprüsü'nde devam eden kedi yolu yapım çalışmalarından dolayı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Köprünün havai servis platformu olan kedi yolunun montajı nedeniyle kapatılan boğazın, güneyden kuzeye saat 14.30'da, kuzeyden güneye ise 16.00'da yeniden gemi geçişlerine açılması planlanıyor.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolu tamamlandıktan sonra ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak.

Bunun ardından da tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanıp tabliyelerin yerlerine yerleştirilmesi işlemine geçilecek.
Anadolu Ajansı
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