Bin 700 yıllık Kybele heykeli 60 yıl sonra Türkiye'de

%42 ENGELLİ 5510'A TABİ MEMUR, 18 YIL VE 4640 GÜN EMEKLİ OLMAZ MI? Bu yazıda, ilk defa 2017 yılında memur olan ve öncesinde 4/A sigortalılığı bulunan bir engelli memurun 18 yıldan beri sigortalı olması ve 4680 gün SGK primlerinin yatmış olması şartıyla emekli olup olamayacağı irdelenecektir.