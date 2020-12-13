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Milyoner sayısı 10 ayda 96 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı bu yılın 10 ayında 96 bin 784 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liranın üzerine çıktı.
 13 Aralık 2020 11:06
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Milyoner sayısı 10 ayda 96 bin kişi arttı

Hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı bu yılın 10 ayında 96 bin 784 artarken, milyonerlerin toplam mevduatı 2 trilyon liranın üzerine çıktı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bin 225 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 10 ayda 96 bin 784 arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 61 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 398 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 669 milyar 898 milyon liralık artış kaydetti.

- Yurt içi yerleşik milyonerlere 85 binin üzerinde kişi eklendi

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 85 bin 765 artarak 287 bin 785'e ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 924 milyar 927 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 796 milyar 991 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 65 milyar 796 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 62 milyar 140 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 689 bin lira olarak hesaplandı.

- Yurt dışı yerleşik milyoner sayısı 10 ayda 11 bin arttı

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 34 bin 440'a ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 11 bin 19 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 136 milyar 570 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 167 milyon lirası yerel para, 117 milyar 809 milyon lirası yabancı para ve 1,6 milyar lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 965 bin lira olarak hesaplandı.

Yıllara göre hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı ve toplam mevduatları şöyle:

YıllarMudi sayısıMevduat (milyon TL)
201254.461373.384
201370.498484.901
201481.398533.544
201598.497649.994
2016115.896775.142
2017138.980909.979
2018180.1261.109.859
2019225.4411.391.599
Ekim 2020322.2252.061.497
Anadolu Ajansı
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