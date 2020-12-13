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Askerlik sevk tarihleri ertelendi

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.
 13 Aralık 2020 11:11
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Askerlik sevk tarihleri ertelendi

MSB: Askerlerimizin kışladan evlerine, evlerinden kışlalarına sağlıkla sevk edilebilmesi ve hareketliliğin azaltılması maksadıyla, 23-25 Kasım tarihlerinde sevke tabi 26.132 yükümlünün sevk işlemi, 22-24 Aralık tarihlerine, 22-24 Aralık tarihlerinde Deniz Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilecekler ile çeşitli nedenlerle sevk edilemeyecek olan 15.491 yükümlünün sevki, 26-28 Ocak 2021 tarihlerine ertelendi.
Memurlar.Net
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