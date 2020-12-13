1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, HDP Gaziantep İl Başkanlığında yapılan aramada ele geçirilen "HDP yerel seçim komisyonu aday adayı değerlendirme raporu" başlıklı dokümanda adayların PKK yakınlığının referans olarak yer aldığına ilişkin bilgilere yer verildi
 13 Aralık 2020 11:51
+Aa- Yazdır
HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianamede HDP adaylığı için terör örgütüne yakınlığın referans kabul edildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede terör örgütünün "siyasi parti faaliyetleri" adı altında eylemlerine devam ettiği bildirildi.

Örgütün kentteki yapılanmasının ayrıntılı anlatıldığı iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı kaydedildi.

HDP ve DBP binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, HDP Gaziantep İl Başkanlığında üzerindeki levhada "İl Eş Başkanlığı (Odeye Hevserok)" yazılı odada yapılan aramada, "Şehitkamil" isimli klasörde "HDP yerel seçim komisyonu aday adaylarını değerlendirme raporu" başlıklı 3 sayfalık dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Bu dokümanlarda 12 ismin bulunduğu ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere yakınlık ile PKK/KCK soruşturmasında cezaevinde kalmanın da kişisel bilgiler arasında yer aldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir. Referans olan konular incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, Kürdider'de (kapatılan) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar referans olarak alınmıştır. Bunların hepsi KCK yapısına ilişkin olup daha önce açıklanan konulardır."

- "HDP binası örgüt karargahı gibi"

Kentte bulunan HDP ve DBP parti binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilenler tespit edilen dokümanların tamamı değildir. 500 doküman CD ile dosyaya eklenecektir. Ayrıca bu dokümanların ele geçtiği hard diskte de incelemeler devam etmektedir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. 'KCK sözleşmesi', 'HPG yönetmeliği' gibi. Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. Bu kadar büyük bir arşivi nasıl elde ettikleri merak uyandırıcıdır.

Şüphelilerin özellikle DBP'nin alttaki odasında ne kadar fütursuzlaştıklarını da göstermektedir. İlimizde terör örgütü adına faaliyet yürüttüklerini bu kadar aleni olarak dışa vurmaları ürkütücüdür. Oda tam olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MSB: Son bir ayda 202 terörist etkisiz hale getirildi
13 Aralık 2020 10:57		 Savaş uçağı pilotu FETÖ'den tutuklandı
13 Aralık 2020 09:47
Kadın terörist mektubunda örgütün içler acısı durumunu anlattı
13 Aralık 2020 08:43		 Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon: 6 gözaltı
12 Aralık 2020 17:33
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
12 Aralık 2020 16:55		 FETÖ'den gözaltına alınan 236 TSK personeli itirafçı oldu
12 Aralık 2020 15:27
FETÖ'nün TSK'daki yapılanması 40 yıl önce başladı
12 Aralık 2020 13:41		 Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda 4 tutuklama
12 Aralık 2020 10:00
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 116 tutuklama, 60 asker de itirafçı oldu
12 Aralık 2020 00:18		 Irak'taki FETÖ okulları mezunları Türk üniversitelerine kabul edilmeyecek
11 Aralık 2020 22:33
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:12 - Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de mesafe tanıdı14:04 - Bölge idare mahkemesinden profesörlük unvanının kullanımına dair önemli karar!14:04 - CHP Konya İl Başkanı hakkındaki 'taciz' iddiasını yalanladı13:50 - Bu da oldu! TC kimlik numarasını kullanarak test yaptırdılar13:45 - Yeni Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak13:31 - 'Vatan, millet' dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı
13:23 - İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor13:19 - Sıfır diye aldı 'ayıplı mal' çıktı13:08 - Aile hekimi yakalandığı amansız hastalığa yenik düştü13:01 - Korona hastalarına refakatçi borsası! 500 ila 800 TL arası12:57 - Nükleer için Çin'e yeni öğrenci kafilesi gidecek12:54 - Bakan Pakdemirli: ESK karkas alım fiyatlarını artırdı
12:47 - Korona aşısı bu konteynerlerde eksi 73 derecede depolanacak12:41 - Mahalleli şikayet etti! Polisten böyle kaçtılar12:35 - DSİ açıkladı: İstanbul'un ne kadar suyu kaldı?12:29 - Sürücülerin 'korkulu rüyası'ydı... 45 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürecek12:25 - Yargıtay'dan geçimsiz işçiye kötü haber
12:22 - İbrahim Tatlıses: Kötü zamanda doğdun, affet beni
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Doktor, 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı
Sürücülerin 'korkulu rüyası'ydı... 45 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürecek
Milyonluk şantaj! Aralarında ünlü isimler de var
Korona hastalarına refakatçi borsası! 500 ila 800 TL arası
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şu an çalan şarkı 1
dürüm 1
diyanetin yağmur duası yapması 2
Patch Adams filmi 2
freecycle 1
Trabzon Emn.Müd.Metin Alper'den tüyleri diken diken eden konuşma 1
kaybetmeyi göze alarak yaşamayı öğrenmek 2
televizyon 1
resimli takvim 3
ekmek reyiz 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam