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Bakanlıktan, Okul Destek Projesi için online danışmanlık hattı

Salgın nedeniyle okullarına uzaktan devam eden öğrenciler için evlerde sürdürülen Okul Destek Projesi'nin etkinliğinin arttırılması için hayata geçirilen uygulama, ilk olarak Sivas'ta başladı
 13 Aralık 2020 12:11
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Bakanlıktan, Okul Destek Projesi için online danışmanlık hattı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında başlatılan Okul Destek Projesi ile desteklenecek çocukların takip edileceği bir online danışmanlık hattı kuruyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, SED hizmetinden yararlanan ihtiyaç sahibi ailelerde farkındalık oluşturmak ve çocuklara okul dışı zamanlarını verimli kullanabilecekleri imkanlar sunmak amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi, salgın sürecinde alınan tedbirler doğrultusunda evlerde aileler gözetiminde devam ediyor.

Salgın nedeniyle okullarına uzaktan devam eden öğrenciler için evlerde devam ettirilen Okul Destek Projesinin etkinliğinin arttırılması için Bakanlık, yeni bir çalışmayı hayata geçirdi.

Bu kapsamda, il müdürlüklerinde, Okul Destek Projesi kapsamında desteklenecek çocukların takip edileceği bir online danışmanlık hattı kuruluyor.

- İlk uygulama Sivas'ta başladı

Online danışmanlık hattı uygulaması ilk olarak Sivas'ta başladı. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce oluşturulan WhatsApp danışmanlık hattıyla, Okul Destek Projesi'nden faydalanan çocukların ve ailelerinin soruları, varsa talepleri, uzmanlar tarafından online olarak alınarak, rehberlik yapılıyor.

Söz konusu hat üzerinden yapılacak danışmanlık hizmetinin diğer illerde de uygulanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan, SED hizmetinden yararlanan 5 ve 8. sınıf aralığında okuyan çocukların akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle desteklendiği Okul Destek Projesi'nden 2020 Ekim ayı verilerine göre toplam 16 bin 340 çocuk faydalandı.

Ayrıca, 2019 Ocak-Aralık aylarında yaklaşık 3 bin 600 sosyal, kültürel, bilişsel ve sportif etkinlik düzenlenirken, 2020 yılında salgın süreciyle yapılan etkinlikler azalsa da, gerekli tedbirler alınarak toplam 616 etkinlik gerçekleşti.
Anadolu Ajansı
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