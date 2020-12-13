İbrahim Tatlıses: Kötü zamanda doğdun, affet beni
|13 Aralık 2020 12:22
|+Aa- Yazdır
Tatlıses, "Kötü zamanda doğdun. Ben isterdim ki şarkı söyleyebileyim. Beni affet kızım" diyerek gözyaşı döktü.
İbo Show, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ ile unutulmaz bir gece yaşanırken, geceye İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'ya söylediği sözler damga vurdu."HEP UTANDIM"
İbrahim Tatlıses, yıllardır şarkı söylemediği için çok üzgün olduğunu söyleyerek bu durumdan pişman olduğunu belirtti.
Kızı Elif Ada'nın kendisini internetten dinleyerek 'baba neden söylemiyorsun' dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, "Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Beni tanıyanlara mahcup olmamak için söylemedim. Elif Ada 'neden söylemiyorsun' dedi. Bu babamın sesi der mi diye utandım, söylemedim" dedi.
"KÖTÜ ZAMANDA DOĞDUN"
Duygusal anların yaşandığı stüdyoda kızına dönerek, "Kötü zamanda doğdun. Ben isterdim ki; şarkı söyleyebileyim. Beni affet kızım" diyerek gözyaşı döktü. İbrahim Tatlıses'in bu sözleri üzerine stüdyoda da duygu dolu anlar yaşandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Demet Akalın koronavirüs aşısı için gönüllü oldu
12 Aralık 2020 13:01
|Alişan'dan doktora 2 milyonluk dava
12 Aralık 2020 11:53
|Liposuction yaptıran Alisan: Ölümden döndüm, dava açtım
11 Aralık 2020 17:47
|Buket Aydın: Kadına şiddetin başka bir türüne maruz kalıyorum!
10 Aralık 2020 16:08
|Oyuncu Hakan Boyav: Türkiye'de ödül almak için solcu olacaksınız
10 Aralık 2020 00:50
|'Diriliş Ertuğrul' Pakistan'da 2020'de en çok aranan dizi oldu
09 Aralık 2020 16:08
|İlber Ortaylı'dan futbol camiasını kızdıracak yorum
09 Aralık 2020 15:58
|'Badi Ekrem'in eşofmanının kimde olduğu ortaya çıktı
09 Aralık 2020 09:35
|2020'de Türkiye en çok kimleri ve hangi konuları konuştu?
08 Aralık 2020 16:11
|'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' belli oldu
07 Aralık 2020 21:24