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İbrahim Tatlıses: Kötü zamanda doğdun, affet beni

Star'da yayınlanmaya başlayan 'İbo Show', dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Geceye İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'ya söylediği sözler damga vurdu.
 13 Aralık 2020 12:22
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İbrahim Tatlıses: Kötü zamanda doğdun, affet beni

Tatlıses, "Kötü zamanda doğdun. Ben isterdim ki şarkı söyleyebileyim. Beni affet kızım" diyerek gözyaşı döktü.

İbo Show, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi. Program konukları arasında yer alan Serdar Ortaç, Gülben Ergen, Nilgün Belgün ve Mustafa Üstündağ ile unutulmaz bir gece yaşanırken, geceye İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada'ya söylediği sözler damga vurdu."HEP UTANDIM"

İbrahim Tatlıses, yıllardır şarkı söylemediği için çok üzgün olduğunu söyleyerek bu durumdan pişman olduğunu belirtti.

Kızı Elif Ada'nın kendisini internetten dinleyerek 'baba neden söylemiyorsun' dediğinde pişmanlık duygusu yaşadığını anlatan Tatlıses, "Utandım hep. Eski yaptığım nameleri yapamam diye utandım. Beni tanıyanlara mahcup olmamak için söylemedim. Elif Ada 'neden söylemiyorsun' dedi. Bu babamın sesi der mi diye utandım, söylemedim" dedi.

"KÖTÜ ZAMANDA DOĞDUN"

Duygusal anların yaşandığı stüdyoda kızına dönerek, "Kötü zamanda doğdun. Ben isterdim ki; şarkı söyleyebileyim. Beni affet kızım" diyerek gözyaşı döktü. İbrahim Tatlıses'in bu sözleri üzerine stüdyoda da duygu dolu anlar yaşandı.
NTV
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