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Bakan Pakdemirli: ESK karkas alım fiyatlarını artırdı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14.12.2020 Pazartesi günü itibariyle karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeli karkas alım fiyatı 33 KG/TL'den 35 KG/TL'ye; yerli menşeii karkas alım fiyatı 34 KG/TL'den 36 KG/TL'ye çıkarıldı"
 13 Aralık 2020 12:54
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Bakan Pakdemirli: ESK karkas alım fiyatlarını artırdı

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak-Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 TL/Lt olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece, açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30'un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatına Bakanlıkça verilecek desteği açıkladı. Pakdemirli, "Ulusal Süt Konseyi 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatını 2.80 TL/Lt olarak açıklamıştır. Bakanlığımızca da aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece, açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1,30'un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız" ifadelerini kullandı.

ESK, karkas alım fiyatlarını artırdı

Bakan Pakdemirli, sadece süt üreticileri değil, büyükbaş hayvan üreticilerine de bir müjde verdi. Piyasalardaki karkas alım fiyatlarının üreticilerin büyükbaş hayvan üretim maliyetlerinin altında seyrettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14.12.2020 Pazartesi günü itibariyle karkas alım fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeli karkas alım fiyatı 33 KG/TL'den 35 KG/TL'ye; yerli menşeii karkas alım fiyatı 34 KG/TL'den 36 KG/TL'ye çıkarıldı" açıklamasında bulundu.
İhlas Haber Ajansı
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