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Yeni Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanlığınca Batman'ın Sason ilçesinde yapılan 16 bin metrekare kapalı alana sahip 50 yatak kapasiteli Sason Devlet Hastanesi 18 Aralık'ta hasta kabulüne başlayacak.
 13 Aralık 2020 13:45
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Yeni Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak

Sağlık Bakanlığınca Batman'ın Sason ilçesinde yapılan 16 bin metrekare kapalı alana sahip 50 yatak kapasiteli Sason Devlet Hastanesi 18 Aralık'ta hasta kabulüne başlayacak.

Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, sağlıkta güven, hizmette konfor ilkesi çerçevesinde yapılan Sason Devlet Hastanesi'nin tamamlandığını bildirdi.

Hastanenin 50 yatak kapasiteli olduğunu aktaran Pamukçu, "Hastanemiz 16 poliklinik odasından oluşmaktadır. Yeni hizmet binamızda 1 acil polikliniği, 14 acil müşahede yatağı, acil serviste 1 CPR odası, 1 Acil Müdahale Odası, 1 kontaminasyon odası, 3 ameliyathane, 4 yataklı birinci seviye yoğun bakım servisi, 2 diş ünitesi, 3 doğumhane, 4 kuvözlü yeni doğan yoğun bakım, 5 yataklı diyaliz birimi, 2 yanık odası, 2 palyatif bakım odası, 1 adet işitme tarama kabinli oda, 1 sterilizasyon birimi, 1 atık ayrıştırma birimi ve yeterli kapasitede laboratuvar ve röntgen üniteleri ve 12 araçlı kapalı otopark alanı bulunmaktadır." bilgisini paylaştı

İlçe hastanesinde öncelikle acil muayene, dahiliye, çocuk hastalıkları, kadın doğum, genel cerrahi, anestezi, ağız ve diş sağlığı polikliniklerinde hizmet verileceğini ifade eden Pamukçu, şunları kaydetti:

"18 Aralık'ta hasta kabulüne başlayacak olan yeni Sason Devlet Hastanemizde 4 uzman, 8 pratisyen hekim, 58 sağlık ve 60 destek personelinden oluşmak üzere toplam 130 personel görev yapacaktır. Yeni hastanede hasta kabulüne başlanmasıyla Sason halkına daha kaliteli ve modern bir hizmet imkanı da sağlamış olacağız."
Anadolu Ajansı
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