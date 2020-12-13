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Bu da oldu! TC kimlik numarasını kullanarak test yaptırdılar

İstanbul'da yaşayan Harun Şahin (40), daha önce kaybettiği ehliyetini bulan kişinin TC kimlik numarasını kullanarak yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını öne sürerek, "Normalde hep 'Adına şirket açılan, telefon hattı alınan' gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına korona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi" dedi.
 13 Aralık 2020 13:50
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Bu da oldu! TC kimlik numarasını kullanarak test yaptırdılar

Kahramanmaraşlı olan Harun Şahin'i 3 Aralık'ta filyasyon ekipleri arayarak yaptırmış olduğu Covid-19 testinin pozitif çıktığını belirtip eve gelip ilaç vereceklerini söyledi. Koronavirüs testi yaptırmadığı için gelen telefon karşısında şoke olan Şahin, bunun önce şaka olduğunu düşündü. Görevlilere "Ben test vermedim" diyen Şahin, "Dün akşam saat 19.01'de Okmeydanı Hastanesi'nde test vermişsiniz" cevabını aldı ve evden çıkmaması konusunda uyarıldı.

Telefonu kapattıktan sonra HES uygulamasını kontrol eden Harun Şahin, 'Riskli' olduğunu gördü. Test vermediği halde testinin nasıl pozitif çıktığına bir anlam veremeyen Harun Şahin, daha önce ehliyetini kaybettiğini ve testi yaptıran kişinin de ehliyeti bulan kişi olabileceğini düşündü. Hastane polisine müracaat ederek güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesini istediğini ve yapılan incelemede testi veren kişinin kendisinin olmadığının tespit edildiğini belirten Şahin, yapılan düzeltmeyle HES uygulamasındaki 'Riskli' durumu 'Risksiz'e döndüğünü kaydetti.

'ŞİRKET AÇILANI DUYDUM AMA KORONA TESTİ YAPILDIĞINI DUYMAMIŞTIM'

Başkasının kimliğiyle kredi çekildiğini, şirket açıldığını çok duyduğunu ancak başka birinin kimliğiyle test yaptırıldığını ilk defa duyduğunu ve bunun da kendi başına geldiğini ifade eden Harun Şahin şunları söyledi:

"Normalde hep 'Adına şirket açılan, telefon hattı alınan' gibi şeyler basından duyarız ama başkası adına korona testi yapıldığını hiç duymamıştım o da benim başıma geldi. İstanbul Okmeydanı Hastanesi'nde adıma koronavirüs testi yaptırılmış ve pozitif çıkmış. Filyasyon ekibiyle görüştük ve durumu onlar bildirdi. Okmeydanı Hastanesi'ne müracaat ettik oradaki kameraların kontrolüyle ilgili. Herkes maskeli ve sanırım kimlik ibrazı yapılmamış sadece TC numarası söylenmiş. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi adıma korona testi yaptıranı arıyorum. İnşallah ararken korona olmayız. 'Yaşa ki neler göresin' derler, insanın başına her şey gelirmiş. Bundan 8-10 ay önce ehliyetimi kaybetmiştim. Ehliyetimi bulan kişinin test yaptırdığını tahmin ediyoruz. Polis ekipleri şu an takipte bulmaya çalışıyor ama kişinin ağzı maskeli olduğu için çok bir şey çıkacağını da sanmıyorum."
DHA
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