Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı
|13 Aralık 2020 14:24
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İstanbul trafik ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sürdürüyor. Polis ekipleri trafikteki araçları durdurarak yollardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.
Beşiktaş Dolmabahçe'de uygulama yapan polis ekipleri araçları tek tek durdurarak izin belgelerini sordu. Bir ticari taksiyi durduran polis ekipleri yolculara izin belgesini sordu. İzin belgesi olmayan baba ve oğlu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' diyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Taksi sürücüsünün de 'Araçtakiler babam ve kardeşim. Marketimizi yeni açtık. İşlemleri tamamlanmadı' diyerek ekiplerin ceza yazmamasını istedi.
Polis ekipleri, izin belgesi olmadan 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesini sunan baba ve oğluna cezai işlem uyguladı.
Polis ekiplerinin denetimlerinin gün boyu süreceği öğrenildi.
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