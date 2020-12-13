1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Uzmanı uyardı! Kronik hastalığı olmadığı halde kurtaramadıklarımız var

Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, koronavirüs salgınına karşı uyarıda bulunarak, 'Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşından ve kronik rahatsızlıklarından bağımsız kurtaramadığımız hastalarımız da oluyor' dedi.
 13 Aralık 2020 14:30
+Aa- Yazdır
Uzmanı uyardı! Kronik hastalığı olmadığı halde kurtaramadıklarımız var

Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılıç Toker, ülke genelinde koronavirüs vaka sayılarının arttığını hatırlatarak, vatandaşa uyarılarda bulundu.

Artık genç hastaların da koronavirüsten ciddi oranda etkilendiğini belirten Uzm. Dr. Toker, "Bunun mevsimle alakası var. Kapalı ortamda bulunmak, havanın soğuk olması her türlü virüste olduğu gibi koronavirüste de etkili. Kişisel mesafe ve maske çok önemli. Kısıtlamalar, hasta takibi açısından çok iyi oldu. Hastalar ayrıştırılabilir hale geldi. Ancak birçok kişi bu kısıtlamalara uymayabiliyor. Net bir tedavi oturmadı. Kitlesel ve toplumsal bağışıklığı sağlamamız adına aşıların bir an evvel büyük kitlilere ulaşması lazım" dedi.

'HASTALIĞI HAFİFE ALMAYIN'

Koronavirüs salgınının hafife alınmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Toker, "Hastalığı çok hafif geçiren insanlar var. Açıkçası bu bağışıkla alakalı olabilir. Ancak büyük bir çoğunluk hastalığı ağır geçiriyor. Hastaneye yatacak durumda olmasalar bile hayatlarında geçirdikleri en şiddetli gribal enfeksiyon ve en şiddetli hastalık olarak tanımlıyorlar. İnsanların yaygın kas ağrıları, baş ağrıları, karın ağrıları, ishalleri olabiliyor. Hastaneye yatırdığımız hastalar nefes almakta zorluk çekiyorlar. Solunum cihazlarından ayrılamıyorlar. Halkımızın hastalığı hafife almaması gerekiyor. Yaşından ve kronik rahatsızlıklarından bağımsız kurtaramadığımız hastalarımız da oluyor. Toplum bunu hastane dışında görmediği için belki hafife alıyor. Hala ev oturmaları, taziye ziyaretleri devam ediyor. Aileden biri hasta olduğu zaman o zaman ne demek istediğimizi anlıyorlar ama vakit geçmiş oluyor. Toplum olarak hastalığı yenmemiz için önümüzdeki 2-3 aylık süreçte tüm kurallara uymamız gerekiyor" diye konuştu.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
13 Aralık 2020 14:53		 Doktor, 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı
13 Aralık 2020 11:59
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
13 Aralık 2020 08:50		 Filyasyon ekipleri şefi: 9 aydır ailemi göremiyorum
12 Aralık 2020 15:37
Öğretim görevlisi, uzaktan eğitim sırasında hayatını kaybetti
10 Aralık 2020 17:17		 Korona tedavisi gören Prof. Dr. Koyuncu hayatını kaybetti
09 Aralık 2020 18:58
Kovid-19 savaşçılarından 'tedbirlere uyun' çağrısı
08 Aralık 2020 17:59		 Cezaevi memurları: 1 Nisan'dan bu yana izoleyiz
08 Aralık 2020 12:36
İcra dairesi çalışanlarından Baro'ya tepki
08 Aralık 2020 00:15		 İlçe Emniyet Müdürü koronavirüse yenik düştü
07 Aralık 2020 13:11
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - İYİ Parti'li Filiz: Üniversiteler kişiye özel kadro ilanları veriyor16:40 - Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı16:38 - ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı16:33 - 95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi16:28 - 'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!16:24 - İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
16:21 - Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı16:10 - İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı16:08 - 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor16:02 - Bu 2 sektördeki şirketler kasımda yatırımcısına kazandırdı16:01 - Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor15:59 - Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
15:58 - Jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 bin lira ceza yediler15:35 - 'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor15:32 - Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı15:31 - HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş15:28 - Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı
15:27 - Prof. Dr. Güngör: Gençler hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Sürücülerin 'korkulu rüyası'ydı... 45 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürecek
Korona hastalarına refakatçi borsası! 500 ila 800 TL arası
Doktor, 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sabır 1
yaklaşıyor yaklaşmakta olan 2
süleyman soylu'nun hdp'nin sesini keseceğiz demesi 1
karabağ 1
sinirli ot 3
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 1
yazarların şu an canının çektiği yemek 2
turizm 1
matrix 4 1
Kars'ta evlere yaklaşan ayı ailesi 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Yalova Kadıköy Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam