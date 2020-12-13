Milli Eğitim ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının bütçeleri görüşülüyor

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, "EBA, gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 eğitim vizyon hedefleri doğrultusunda yenilenerek 8 milyon civarında öğrencimize, yaklaşık 1 milyon öğretmenimize Kovid-19 salgını süresince hizmet vermektedir." dedi.

AK Parti milletvekilleri Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu, 127 üniversitenin bütçesi, Karayolları Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 2021 yılı bütçeleri üzerinde söz aldı.

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili İşler, Türkiye'nin, Kovid-19 salgınıyla mücadelesinde sağlıkta elde edilen başarının bir benzerinin eğitim alanında da gerçekleştiğini, Türkiye'nin, uzaktan eğitim konusunda Avrupa başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeden daha hazırlıklı olduğunun görüldüğünü belirtti.

EBA sisteminin sorunsuz ilerlediğini ifade eden İşler, "EBA, gelişen teknolojiyle uyumlu şekilde ve 2023 eğitim vizyon hedefleri doğrultusunda yenilenerek 8 milyon civarında öğrencimize, yaklaşık 1 milyon öğretmenimize Kovid-19 salgını süresince hizmet vermektedir. Yine, özel okulların da bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini rahatlıkla söyleyebilirim." diye konuştu.

İşler, Milli Eğitim Bakanlığının bütçedeki payının her geçen yıl arttığını da vurguladı. Öğretmen sayısının 2002 yılında 526 bin 470 iken bugün itibarıyla 974 bin 837'yi bulduğunu dile getiren İşler, AK Parti hükümetleri döneminde atanan öğretmen sayısının, mevcut resmi öğretmen sayısının yüzde 71'ine karşılık geldiğini kaydetti.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ise bir süre önce açıklanan TIMSS 2019 raporuna dikkati çekerek, "Ülke olarak tüm alanlarda sıralamamızı yükselttik. Ayrıca sabit başarı ölçüsü kabul edilen 500 puanın üzerine taşıdık. Bu raporda açıklanan verilere göre, 4'üncü sınıf düzeyinde fen alanında 59 ülke arasında İspanya, İtalya, Portekiz, Fransa, Belçika gibi ülkelerden daha yüksek performans göstererek 19'uncu sırada yer aldık. Matematik performansında Kanada, Fransa, İspanya gibi ülkeleri geride bırakarak 23'üncü olduk. 8'inci sınıf düzeyindeyse fen alanında 15'inci, matematik alanında ise 20'nci sıraya yükseldik. Yine bu araştırma sonuçlarına göre, ülkemizin üst düzey yeterlilik ve ileri düzey yeterlilik düzeyindeki öğrenci sayılarımızda önemli artışlar sağlanmıştır. Daha da önemlisi, ülkemizde eğitimde sağlanan bu performans ve iyileşmenin belirli bölgelerimizde sınırlı kalmayıp tüm bölgelerimizde yayılmış olduğu raporda da açıklanmıştır." ifadelerini kullandı.

- "Üniversiteler asli işlerine döndü"

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, YÖK bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, artan üniversite sayısının önemine dikkati çekerek, "Yetenekleri ne olursa olsun inanç ve kimlikleri nedeniyle Anadolu çocuklarının bir kısmına kapalı olan bilim yapma, düşünce üretme imkanı herkese sağlanmış oldu. Böylece düşünce dünyamız çoğulculaştı, çeşitlendi ve demokratikleşti. Üniversite sayısı arttıkça akademimiz toplumla, şehirlerle bütünleşti; sadece ülkemizin değil, şehirlerimizin de gelişmesine, sanayisine, kültür ve sanatına, sosyal hayatına katkı sağladı." dedi.

AK Parti iktidarlarıyla üniversitelerin asli işlerine döndüğünü belirten Maviş, şöyle konuştu:

"Artık üniversitelerimiz binbir zahmetle, zorlukla, üniversitelerin kapısına gelen Anadolu çocuklarının başörtülerini başlarından açmak için uğraşmıyor. Mezuniyet programlarında diploması verilmeyen, kürsüye çıkarılmayan, çıksa bile yaka paça indirilen başörtülü öğrenciler yok artık. Sırf sahip olduğu siyasal kimlik nedeniyle ya da imam hatip lisesi mezunu olduğu için yüksek lisans ve doktora mülakatları ya da yeterlilik sınavlarından kimse elenmiyor. Üniversiteler memleketin çocuklarına katsayı engelleriyle kapılarını kapatmıyor. İmam hatip öğrencilerini engelleyebilmek için meslek liselerini de yok eden bir yükseköğretim anlayışı yok artık. AK Parti iktidarında, YÖK, milletiyle, milletin değerleriyle, bu ülkenin çocuklarıyla didişmekle değil, kaliteli eğitimle uğraşıyor."

"Yükseköğretimde uluslararasılaşma"ya önem verdiğini söyleyen Maviş, "Biz, uluslararası öğrencileri, ülkemizin stratejik hedefleri için en önemli yumuşak güç olarak görüyoruz, insan kaynağımızın ihtiyacı için de bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin kültür elçisi olma ve kültürel diplomasisine katkı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu açıdan, Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023'te 350 bin misafir öğrenci hedefi bu vizyona çok önemli katkılar sunmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Türkiye'de, geçmişte eğitim alanında büyük mağduriyetler yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Size masal gibi geliyor olabilir ama bu ülkede gerçekten acı gerçekler, acı hikayeler ve çok büyük mağduriyetler yaşandı. Bu mağduriyetlerin sonuçlarını şu andaki hayatında bile devam ettiren, hak ettiği eğitimi alamadığı için istediği mesleği yapamayan bir sürü arkadaşımız var. Yine, bu dönemin mağdurları olan başörtülü kız çocukları, bırakın üniversiteye gitmeyi, üniversite sınavlarına bile giremediler. Maalesef, eğitimde fırsat eşitliğine tamamen ters düşecek şekilde 'başı örtülü-başı açık" diye kızlarımızı ayırdılar, ayrıştırdılar. Şimdi, bazen başka siyasi partilerden arkadaşları, başka siyasetçileri gördüğümde içimden şunu söylemek geçiyor: Aslında, sizler de AK Parti'ye teşekkür etmelisiniz çünkü sizleri bu utançlardan biz kurtardık. Bu, büyük bir utançtı, hepimiz için arkadaşlar ve bu utanca biz son verdik. Sadece üniversiteye gitmekle gitmemekle bitmiyordu bu haksızlıklar, bu adaletsizlikler; üniversiteye gittikten sonra yurt dışı bursları, yurt dışı eğitimleri, burslar, staj hakları gibi birçok haksızlık vardı. AK Parti öncülüğünde, milletimizin ferasetiyle biz bu haksızlıklara son verdik."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, yükseköğretimdeki değişimlerin nicel verilere yansıdığını dile getirerek, 2002 yılında Türkiye'de 76 olan üniversite sayısının AK Parti iktidarları döneminde 203'e yükseldiğini anımsattı.

Taşar, "Dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasında yer almayı kendisine hedef olarak belirleyen ülkemiz, bu hedefine ilk olarak yükseköğretim alanında ulaşmış, yabancı öğrenci sayısı 200 bini aşarak Türkiye dünyada en çok uluslararası öğrenci çeken ilk 10 ülke arasına girmiştir. Ülkemizde yükseköğretime erişim ve yükseköğretim alanındaki okullaşma oranının artırılması 2000'li yılların öncesinde çözümlenmesi gereken en öncelikli konu iken hükümetlerimiz döneminde yaşanan büyümeyle, başta yükseköğretime erişim olmak üzere, birçok alanda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. 2000 yılında 1,5 milyon olan üniversite öğrencisi sayısı hükümetlerimiz döneminde 5 kattan fazla artırılarak 8 milyonu aşmış, istihdam edilen öğretim elemanı sayısı da 70 binden 176 bine çıkmıştır." şeklinde konuştu.

- "Denizin altından tünellerle, demir raylarla kıtaları birleştirdik"

AK Parti Sivas Milletvekili Habib Soluk, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için doğu batı, kuzey güney koridorlarının yeni yatırımlarla standartlarını yükselttiklerini, bölünmüş ve otoyol uzunluğunu 6 bin 101 kilometreden 28 bin kilometreye çıkardıklarını belirtti.

Denizin altından tünellerle, demir raylarla kıtaları birleştirdiklerini ifade eden Soluk, yatırımlara ilişkin şunları söyledi:

"Demiryolları, limanlar, havalimanları, tüneller, viyadüklerle, köprülerle şehirleri birbirine yaklaştırdık. Yavuz Sultan Selim'den Osmangazi'ye, Çapakçur'dan Kömürhan Köprüsü'ne, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden Cankurtaran'a, Sünebeli'den Ovit'e, Ulaş'tan Havza'ya, Konak'tan Göksun Tüneli'ne ve daha nicelerine; Karakurt Viyadüğü'nden Bornova'ya, Altıntaş'tan Devegeçidi Viyadüğü'ne kadar destanlaşan eserler ile dünyadaki 10 mega projenin, Marmaray ve İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 6'sını ülkemizde yaparak milletimizin hizmetine sunduk.

87 binden 413 bin kilometre fiber ağa, sadece 21 geniş bant aboneden 81 milyona ulaştık. 2023'e kadar 550 bin kilometre fiber altyapıya ulaşmayı, her yerden herkese geniş bant sağlamayı hedefliyoruz. e-Devlet üzerinden 5 bin 334 kamu hizmetine 51 milyon 700 bin vatandaşımız erişebiliyor. Bu hizmetlerin pandemi döneminde ne kadar önemli olduğuna hep birlikte şahit olduk. Böylece 700 kamu kurum ve kuruluşunun hizmetine zamandan ve mekandan bağımsız erişebiliyoruz. Tamamı milli imkanlarla üretilen yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A, 2022'de fırlatarak dünyada haberleşme uydusu yapan 10 ülkeden 1'i Türkiye olacaktır."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, ulaşım projelerini, ülkenin gelişmesi ve kalkınmasının temel altyapısı olarak gördüklerini belirtti. Taraflı tarafsız herkesin, yaşadığı şehre yapılan duble yollardan, demir yollarından, limanlardan, tünellerden, havaalanlarına kadar tüm alanda ne hizmetler yapıldığını gayet net bir şekilde gördüğünü ifade eden İskenderoğlu, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz hafta cumartesi günü Türkiye'den Çin'e gidecek ilk ihracat trenimiz İstanbul'dan hareket etti. Bu duruma sevinmek yerine trenin güzergahını takip edenlerin düştükleri acınası durumu üzülerek izledik. Bu tren, Marmaray'dan geçerek Bakü-Tiflis-Kars demir yolu ve orta koridor üzerinden Çin'e ulaşacak. Tren 8 bin 683 kilometre yol yapacak. İki kıta, iki deniz, 5 ülke geçerek Çin'e 12 günde yükünü teslim edecek. Çalışmalarımızı bulunduğumuz coğrafyanın avantajlarını dikkate alarak yapıyoruz. Yapılamaz denilen projeleri yaptık, hayalleri gerçeğe dönüştürdük."

1915 Çanakkale Köprüsü ile birlikte yeni bir başarı öyküsü yazacaklarını belirten İskenderoğlu, "Çanakkale Köprüsü, renklerin, figürlerin, simgelerin köprüsü. Köprümüzün her detayında Çanakkale ruhu var. İstiklalimiz, istikbalimiz, tarihimiz, vizyonumuz var. İki ayak aralığı 2 bin 23 metre, Cumhuriyetimizin 100. yılını temsil ediyor. Köprümüzün ayak uzunluğu 318 metre, 1918 Mart ayını temsil ediyor. Paris'in simgesi 300 metrelik Eyfel Kulesi'ni geçtik. Gemiyle yaklaşık 35 dakika süren yolculuğumuz 6 dakikaya düşecek. Köprümüzün bölgemize, tarım, turizm ve sanayimize büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, Karayolları Genel Müdürlüğünün artan bir ivme ile çok büyük işler başardığını, ulaşım sistemleri konusunun en iddialı oldukları alanların başında bulunduğunu söyledi.

Türkiye'deki akıllı ulaşım sistemlerine de dikkati çeken Denizolgun, şunları kaydetti:

"Yol, sürüş ve trafik güvenliği artırmak, trafik kazalarını azaltmak, enerji tüketiminde tasarruf sağlamak, trafik sıkışıklığını azaltarak zaman kayıplarının önüne geçmek için akıllı ulaşım sistemlerinin yaygınlaştırılması kara yolları politikalarımızın en önemli unsuru haline gelmiştir. Bu bağlamda, Ankara-Niğde Otoyolu'nda ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda da bu akıllı sistemleri tercih ettik. Böylelikle bu yollarımız geleceğimizin otoyolları olacaktır. Bu yolumuzla Edirne'den Şanlıurfa'ya kesintisiz ulaşım sağlanabilecektir. Bu yola döşenen fiber iletişim ağlarıyla, 500 trafik sensörüyle, meteorolojik ölçüm istasyonlarıyla, 208 algılama kamerasıyla, veri ve kontrol merkezleriyle tam bir akıllı yol olarak tasarlanmıştır. Değişken işaretler sayesinde yönlendirmeler yapılarak otoyolumuzun güvenliği sağlanacaktır, sürücüler akıllı işaretlemelerle uyarılacaktır. Ülkemizde toplamda 505 kilometrelik akıllı yolu milletimizin hizmetine sunduk."

AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti iktidarlarında hizmete alınan köprü, otoyol ve tünelerle ilgili bilgi vererek, Malatya-Elazığ arasındaki Kömürhan Köprüsü, Bitlis-Siirt arasındaki Beğendik Köprüsü, Artvin-Erzurum arasındaki Morkaya Köprüsü'nün, Mudanya-Bursa arasındaki Altıntaş Viyadüğü'nün tasarımı ve kontrolünün yüzde yüz yerli ve milli olduğunu tamamen Türk mühendisleri ve işçileri tarafından inşa edildiğini belirtti.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Kovid-19 salgınının, güçlü bir internet ağı ve mobil teknolojiye sahip olmanın önemini herkese gösterdiğini dile getirdi.

"Bugün, kısa çalışma, on-line çalışmalar gibi sistemleri anında kurabilen sistemlerimiz varsa bunu güçlü internet altyapımıza borçluyuz." diyen Koncagül, Türkiye'nin ekonomik altyapısının bugün başka ülkelere örnek olacak projelerle ilerlediğini de vurguladı.

Türkiye'nin, elektronik haberleşme sektöründe çok hızlı bir değişim ve gelişim yaşadığını aktaran Koncagül, "2019 yılı bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü büyüklüğü, bir önceki yıla göre yüzde 14 oranında artış sağlamıştır. Elektronik haberleşme hizmeti veren operatörlerin gelirleri, 2019 yılında yüzde 13 büyüme kaydetmiştir. Elektronik haberleşmenin yanı sıra, hayatımızın her alanında etkin kullandığımız e-Devlet Kapısı, 668 kurumla vatandaşlarımıza hizmet veriyor. 2020 yılının ilk on ayında 4,60 milyarı aşkın hizmet e-Devlet kullanarak gerçekleştirilmiş, sadece yerleşim yeri belgesi sorgulama 403 milyon tasarruf sağlamıştır." dedi.

BTK'nın, Türkiye'yi siber saldırı ve tehditlerden koruyabilmek için titiz bir çalışma yürüttüğünü söyleyen Koncagül, "Siber güvenliğin sağlanmasında da yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanılmasına öncelik veriyoruz. Tamamen yerli ve milli kaynaklarla üretilen Kasırga, Avcı ve Azad siber güvenlik uygulamaları, alanlarında son derece başarılı olmuşlardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Kovid-19'un en çok etkilediği sektörlerden birisinin sivil havacılık sektörü olduğunu dile getirerek, "Uluslararası kuruluşlarla temaslarını devam ettiren, onlarla uyumlu bir şekilde çalışan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz, almış olduğu tedbirlerle pandemi döneminde en hızlı şekilde normalleşmenin başlamasına vesile olmuştur. Dünya havacılığında yüzde 60 küçülme yaşandığı bir dönemde özellikle yolcu uçaklarının kargo taşımacılığında kullanılması amacıyla yapılan düzenlemelerle Türk Hava Yolları, süratle kargo taşımacılığına ağırlık vermiş ve EUROCONTROL raporlarında İstanbul Havalimanı ve Türk Hava Yolları, gururumuz olan Türk Hava Yolları, kendi kategorilerinden birinci olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.