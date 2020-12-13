Antalya'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı
|13 Aralık 2020 15:25
|+Aa- Yazdır
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Antalya kent merkezi ve ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkisini sürdürüyor. Son 24 saatte metrekareye kent merkezinde 23, Manavgat'ta 117, Serik ilçesinde ise 97 kilogram yağış düştü.
Salgın nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için çalışmak amacıyla dışarda olanlar yağıştan olumsuz etkilendi.
Serik ilçesinde Kökez Mahallesi Gazeliçi mevkisi ile Burmahancı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde tarım alanları ve meyve bahçelerinde su baskını meydana geldi. Su taşkını nedeniyle bazı mahallelere kısa süreli ulaşım sağlanamadı. Belek Mahallesi Kelebek Caddesi'nde de araçlar, suyla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çekti.
İtfaiye ekipleri, su baskını olan bölgelerde çalışma yaptı.
Merkez Mahallesi'nde bazı kişiler, araçlarının üzerine halı, kilim ve battaniye örterek olası dolu yağışına karşı tedbir aldı.
Meteoroloji yetkilileri, özellikle gece saatlerinde etkisini arttırması ve zaman zaman dolu şeklinde düşmesi beklenen yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
13 Aralık 2020 16:24
|İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
13 Aralık 2020 16:10
|'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor
13 Aralık 2020 15:35
|Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı
13 Aralık 2020 15:32
|Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
13 Aralık 2020 14:57
|Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de mesafe tanıdı
13 Aralık 2020 14:12
|Yeni Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak
13 Aralık 2020 13:45
|Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler
13 Aralık 2020 10:45
|Söke-Milas kara yolu tek taraflı ulaşıma kapatıldı
12 Aralık 2020 20:57
|Seyfe Gölü Kuş Cenneti, kuraklıkla sessizliğe büründü
12 Aralık 2020 20:32