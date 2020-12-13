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Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı

Kişisel verilerin yanı sıra kurumlara ait bilgilerin de kötü amaçlı kişilerce çalındığına dikkati çeken Şahin, bireysel olarak alınan güvenliğin, kurumsal güvenliğe de katkı sağladığını dile getirdi.
 13 Aralık 2020 15:28
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Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki siber polisler, vatandaşların internetten yaptıkları işlemler nedeniyle mağduriyet yaşamamaları için 7 gün 24 saat esasına göre çalışıyor.

İnternet aracılığıyla yapılmak istenen her türlü dolandırıcılığa karşı teyakkuzda bulunan siber polisler, bugünlerde mesailerinin önemli bir bölümünü yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen ve salgından kurtulmak için büyük umut bağlanan aşıyla ilgili dolandırıcılık girişimlerini tespit için harcıyor.

Ekipler, bugüne kadar herhangi bir vatandaşın mağdur olarak başvuruda bulunmadığı aşı dolandırıcılığı konusuyla ilgili sosyal medya başta olmak üzere sanal ortamı titizlikle tarayarak şüphelilere göz açtırmıyor.

Ayrıca vatandaşları bilgilendirmek ve internetin zararlarından korumak amacıyla oluşturulan eğitim ve farkındalık programı SİBERAY'ın sosyal medya hesabından da her türlü dolandırıcılığa karşı dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin sık sık uyarılarda bulunuluyor.

"Pandemiyle birlikte internet kullanımı arttı"

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Soruşturma Şube Müdürü Erden Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pandemi döneminde internet ve sosyal medya kullanımının arttığını söyledi.

Türkiye'de 62 milyon internet, 58 milyonu akıllı cep telefonu olmak üzere 77 milyon mobil ve 54 milyon sosyal medya kullanıcısının olduğunu belirten Şahin, salgın döneminde insanların internette geçirdiği sürenin ortalama 7,5 saate ulaştığını, bu sürenin 3 saatini de sosyal medyada geçirdiklerini bildirdi.

İnternetin yaygınlaşmasıyla bilişim alanındaki suçların da arttığına dikkati çeken Şahin, kötü amaç peşindeki insanların bu alanı kullandıklarını dile getirdi.

Dolandırıcılık konusuna da değinen Şahin, "insanları aldatma sanatı" olarak tanımlanan bu konunun internet ortamında da işlenebildiğini ifade etti.

"Dolandırıcılar gündemdeki konularla ilgili sahte site kuruyor"

Kötü amaçlı kişilerin, herhangi bir alanda meydana gelen önemli gelişmeleri takip ettiklerine ve kısa süre içinde dolandırıcılık, oltalama faaliyeti için sahte siteler kurduklarına dikkati çeken Şahin, Kovid-19 salgını döneminde de vatandaşlara destek verileceği iddiasıyla bu tip sitelerin kurduğunu anlattı.

Şahin, dolandırıcılık amacıyla kurulan sitelerin sayısının bu yıl geçen yıla göre yüzde 75 arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunlarla alakalı biz polisiye anlamda ne yapıyoruz? 7 gün 24 saat buradaki görevliler vasıtasıyla internette bu tarz oluşumları, sahte ve zararlı siteleri tespite yönelik çalışma yapıyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarını ortak paydaşlarımız olan kurumlarla paylaşarak bu sitelerin engellenmesi ve şüpheli kişilerin yakalanmasına yönelik iş ve işlemler yürütüyoruz. Şu anda bildiğiniz üzere aşılar ve aşı dağıtımlarıyla ilgili bir gündem var. Bunu da dolandırıcılar kullanacaktır. Herhangi bir devlet kurumumuzun bildirim yapmasını beklemeksizin siber devriyelerimiz sayesinde konuları takip ediyoruz. Zararlı yazılım içeren sayfalar olsun, vatandaşın bilgilerini çalmaya yönelik sayfalar olsun, bunları hepsiyle alakalı tespit yapmaya çalışıyoruz. Tespit ettiğimiz kişi ve olayları, cumhuriyet savcılıklarına bildirerek adli safhasını başlatıyoruz."

Salgın döneminde internetten yapılan alışverişlerde de artış yaşandığına işaret eden Şahin, kötü amaçlı kişilerin, vatandaşların kredi kartı bilgilerini ele geçirmek için oltalama siteleri açtıklarını söyledi.

"Engellenen site sayısı bu yıl geçen yıla göre yüzde 75 arttı"

Şahin, vatandaşların ihbarları ya da sanal devriye faaliyetleriyle bu tarz sitelerin tespit edildiğini söyleyerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezine (USOM) bildirilen suç içerikli sitelere erişimin engellendiğini, siteyi açan şüphelilerin de belirlendiğini anlattı.

Engellenen site sayısının geçen yıla göre bu yıl yüzde 75 arttığı bilgisini veren Şahin, bu sitelerin dolandırıcılık faaliyetleri için saatlik ve günlük açıldıklarını ifade etti.

"Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı"

Kişisel verilerin yanı sıra kurumlara ait bilgilerin de kötü amaçlı kişilerce çalındığına dikkati çeken Şahin, bireysel olarak alınan güvenliğin, kurumsal güvenliğe de katkı sağladığını dile getirdi.

Şahin, şunları söyledi:

"Son zamanlarda kurumlarımıza, şirketlere ve sektörel bazlı çalışan firmalara karşı 'ransomware' dediğimiz fidyeci zararlı yazılım şeklinde saldırı gerçekleşmekte. Bununla alakalı genellikle oltalama yöntemi kullanılmakta. Gönderilen maillerin dikkatsizce açılması sonucu, zararlı yazılımın girdiği bilgisayar veya sistemin tamamını şifrelemesi konusu meydana gelmekte. Bu konuya kurumlarımızın çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü maddi kayıpların yanı sıra verisel kayıpları da olduğu için çok büyük problemler yaşanabilmektedir."

"Resmi kurum ve yetkili kişilerin açıklamaları dışındaki mesajlara itibar edilmemeli"

EGM Eğitim Hizmetleri Şube Müdür Vekili Hasan Işık da siber ortamda işlenen suçların önlenmesine yönelik SİBERAY Projesi'ni başlattıklarını söyledi.

SİBERAY'ın tüm vatandaşların interneti ve teknolojiyi güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak, onları bu alanla ilgili bilgilendirmek amacıyla hazırlandığını dile getiren Işık, vatandaşların "www.siberay.com" internet sitesinden siber güvenliğe ilişkin bilgi edinebileceklerini bildirdi.

İnternetten yapılacak dolandırıcılık faaliyetlerinden korunmak için tavsiyelerde bulunan Işık, "Vatandaşlar, resmi kurum ve yetkili kişilerin açıklama, bilgilendirme ve uyarıları dışında her ne vasıtayla olursa olsun kendilerine ulaşan mesajlara ve içeriklere itibar etmemeli, bir şekilde kendilerine ulaşan bu tür girişimlere kendi kişisel bilgilerini paylaşarak cevap vermemeli." dedi.
Anadolu Ajansı
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