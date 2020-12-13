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HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş

Terör örgütü PKK/KCK soruşturmasının iddianamesinde, " 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması gibi hususlar referans olarak alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
 13 Aralık 2020 15:31
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HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında HDP ve DBP yöneticileri ile 2 CHP'li ilçe belediye meclisi üyesinin de bulunduğu 18'i tutuklu 30 sanık hakkında hazırlanan iddianamede HDP adaylığı için terör örgütüne yakınlığın referans kabul edildiğine ilişkin bilgiler yer aldı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kent merkezindeki yapılanmasına yönelik soruşturma çerçevesinde 18'i tutuklu 30 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından 2 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandı.

2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede terör örgütünün "siyasi parti faaliyetleri" adı altında eylemlerine devam ettiği bildirildi.

Örgütün kentteki yapılanmasının ayrıntılı anlatıldığı iddianamede, terör örgütünün HDP'yi kamuflaj olarak kullandığı kaydedildi.

HDP ve DBP binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği ifade edilen iddianamede, HDP Gaziantep İl Başkanlığında üzerindeki levhada "İl Eş Başkanlığı (Odeye Hevserok)" yazılı odada yapılan aramada, "Şehitkamil" isimli klasörde "HDP yerel seçim komisyonu aday adaylarını değerlendirme raporu" başlıklı 3 sayfalık dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

Bu dokümanlarda 12 ismin bulunduğu ve operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlere yakınlık ile PKK/KCK soruşturmasında cezaevinde kalmanın da kişisel bilgiler arasında yer aldığı aktarılan iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Normalde siyasi faaliyet olarak değerlendirilecek olan bu dokümanda kişilere ilişkin referans olarak yazılan konular tamamen terör örgütü PKK/KCK yapısına ilişkindir. Referans olan konular incelendiğinde 9 ay cezaevinde kalması, kardeşinin PKK içinde faaliyet yürütürken ölmesi, PKK/KCK davasından 4 yıl cezaevinde kalması, HDK'da ve DTK'da (örgütün sözde meclisi) yer almak, Kürdider'de (kapatılan) yer almak, 'değer ailesi' olmak gibi hususlar referans olarak alınmıştır. Bunların hepsi KCK yapısına ilişkin olup daha önce açıklanan konulardır."

"HDP binası örgüt karargahı gibi"

Kentte bulunan HDP ve DBP parti binalarında çok sayıda örgütsel dokümanın ele geçirildiği bildirilen iddianamede, şu bilgiler paylaşıldı:

"HDP Şahinbey ilçe binasında 500 örgütsel doküman tespit edilmiştir. Yukarıda yer verilenler tespit edilen dokümanların tamamı değildir. 500 doküman CD ile dosyaya eklenecektir. Ayrıca bu dokümanların ele geçtiği hard diskte de incelemeler devam etmektedir. Dokümanlar içinde terör örgütünün sözleşmeleri de yer almaktadır. 'KCK sözleşmesi', 'HPG yönetmeliği' gibi. Ele geçen materyaller çok büyük bir arşiv oluşturmaktadır. Terör örgütü karargahında ele geçmiş denilecek derecede fazladır. Bu kadar büyük bir arşivi nasıl elde ettikleri merak uyandırıcıdır.

Şüphelilerin özellikle DBP'nin alttaki odasında ne kadar fütursuzlaştıklarını da göstermektedir. İlimizde terör örgütü adına faaliyet yürüttüklerini bu kadar aleni olarak dışa vurmaları ürkütücüdür. Oda tam olarak PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir."
Anadolu Ajansı
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