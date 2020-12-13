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Bu 2 sektördeki şirketler kasımda yatırımcısına kazandırdı

Dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri, geçen ay yatırımcısının yüzünü güldürürken, yılın 11 ayında kaybettirdi.
 13 Aralık 2020 16:02
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Bu 2 sektördeki şirketler kasımda yatırımcısına kazandırdı

AA muhabirinin derlediği verilere göre, dünyanın önde gelen 10 savunma ve havacılık şirketinin hisseleri, kasımda yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu gelişmeler ve ABD başkanlık seçimlerine yönelik belirsizliklerin azalmasıyla küresel toparlanmaya ilişkin artan iyimserlik, savunma ve havacılık şirketlerinin hisselerini olumlu etkiledi.

Savunma harcamalarını artırma kararları, bazı operasyonlara yönelik halka arz haberleri ve yeni sözleşme haberleri, savunma ve havacılık şirketlerini hisse senedi piyasalarında yukarıya taşıyan etkenler arasında yer aldı.

İtalyan Leonardo, geçen ay hisse senedi piyasalarında yüzde 48,2 kazandırdı. Leonardo'nun ABD'deki operasyonlarını halka açacağına dair haberler hisse performansını yukarı yönlü etkiledi.

Boeing de yatırımcısına yüzde 45,9 kazandırdı. ABD, geçen ay Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından uçuş yasağı getirilen "Boeing 737 Max" tipi yolcu uçaklarına yeniden izin verirken, ABD Federal Havacılık İdaresi, yaptığı açıklamada, 20 aydır süren detaylı inceleme ve teknik düzeltmeler üzerine, Mart 2019'da durdurulan uçuşların yeniden başlayabileceğini duyurdu. Söz konusu gelişme, Boeing'in hisselerini olumlu etkiledi.

Airbus'un hisseleri de söz konusu dönemde yüzde 40,2 arttı. Şirketin Almanya ile uçak satımı için sözleşme imzaladığına dair haberlerle hisse fiyatında yükselişler görüldü.

Geçen ay Fransız Thales'in hisselerinde yüzde 37,9 ve ABD'li Raytheon Technologies'in hisselerinde yüzde 32 değer artışı kaydedildi.

İngiliz BAE Systems de kasımda yatırımcısına yüzde 27 kazandırdı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, 4 yılda İngiliz ordusuna 16,5 milyar sterlinlik ek bütçe sağlayarak savunma harcamalarını son 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarma kararı aldıklarını duyurmasıyla geçen ay BAE Systems'in hisselerinde yükselişler görüldü.

Hisse senedi piyasalarında yatırımcısına merkezi ABD'de bulunan L3 Harris Technologies yüzde 19,2, General Dynamics yüzde 13,7, Northrop Grumman yüzde 4,3 ve Lockheed Martin yüzde 4,2 kazandırdı.

Şirketlerin üretim ve teslimatlara yönelik yaptığı anlaşmalar, hisselerinin değer kazanmasını sağladı.

Şirketler yılın 11 ayında kaybettirdi

Savunma ve havacılık şirketleri, bu yılın ocak-kasım döneminde ise hisse senedi piyasalarında yatırımcısına kaybettirdi.

Kovid-19 kaynaklı olumsuz etkilerin devam etmesi, şirket hisselerinin yılbaşına göre toparlanmasını engelledi.

Söz konusu dönemde hisse senedi piyasalarında Leonardo yüzde 42, Boeing yüzde 35,3, Airbus yüzde 32,8, Raytheon Technologies yüzde 23,9, Thales yüzde 16,7, General Dynamics yüzde 15,3, Northrop Grumman yüzde 12,1, BAE Systems yüzde 10,8, Lockheed Martin yüzde 6,3 ve L3 Harris Technologies yüzde 3 değer kaybetti.
Anadolu Ajansı
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