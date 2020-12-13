1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 90 bin metrekare alanda yapımı tamamlanan 810 yatak kapasiteli Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi açılış için gün sayıyor.
 13 Aralık 2020 16:08
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Sağlık Bakanlığınca Batman'da 810 yatak kapasiteli ve 90 bin metrekare alanda yapılan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 170 poliklinik, 18 ameliyathane, 130 yoğun bakım yatağı ve 2 bin 500 personel ile gelecek günlerde hizmet vermeye başlayacak.

İl Sağlık Müdürü Hakan Pamukçu, AA muhabirine, son yıllarda devletin Batman'a ciddi yatırımlarının olduğunu, geçen yıl Hasankeyf Devlet Hastanesi ve Gercüş Devlet Hastanesi, 2 adet 112 istasyonu ve 10 ambulansın hizmete girdiğini hatırlattı.

Sağlık Bakanlığınca Batman'da otel konseptinde modern Eğitim ve Araştırma Hastanesi inşaatında sona gelindiğini belirten Pamukçu, gelecek günlerde hasta kabulüne başlanacağını bildirdi.

"Hastane modern bir binada, otel konseptinde, insanların geldiğinde hizmetlerini rahat alabileceği şekilde planlandı. Bu çerçevede daha önce Batman'da olmayan 3. basamak sağlık hizmetleri verilmiş olacak." diyen Pamukçu, gelecek yıl da hastanede onkoloji tanı tedavi merkezi, immün ve yanık ünitelerinin hizmete gireceğini söyledi.

Hastanede, vatandaşların tek ve çift kişilik odalarda VIP hizmet alacağını dile getiren Pamukçu, devletin Batman'a yaptığı sağlık yatırımları kapsamında Sason ve Kozluk ilçelerinde de tamamlanan sağlık komplekslerinin yakın zamanda hizmet vermeye başlayacağını aktardı.

Sağlık turizmi artacak

Sağlık yatırımlarının vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti vermesinin yanında sağlık turizmini de artıracağını vurgulayan Pamukçu, şöyle konuştu:

"Batman çevre illere de hizmet veriyor. Yeni yapılan yatırımlarla özellikli hizmetlerin daha fazla gelmesi ve yan dal uzmanlarının artmasıyla beraber hem sevklerimizi minimize etmiş olacağız hem de ilimizde sağlık turizmi potansiyelinin hayata geçirilmesi anlamındaki tüm üniteler kurulmuş olacak. Bu hizmetlerimiz sağlık çalışanlarımızın verdiği emeklerle vatandaşımızın memnuniyetine neden olacaktır."

"Batman için büyük bir ihtiyaçtı"

Vatandaşlardan Mehmet Karadaban da kentte büyük bir hastaneye ihtiyaç duyulduğunu ve yeni hastanenin bu ihtiyacı karşılayacağını söyledi.

Batman'ın hızlı gelişen bir kent olduğunu belirten Karadaban, "Yeni hastaneden sonra inşallah bir sonraki adım olarak tıp fakültesini bekliyoruz." dedi.

Tahsin Taslı ise yeni hastanenin çok güzel olduğunu ifade ederek, "Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Batman için büyük bir ihtiyaçtı. Batmanımıza hayırlı olsun." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Baba ve oğlunu 'marketimizi açmaya gidiyorduk' bahanesi cezadan kurtaramadı
13 Aralık 2020 14:24		 İstanbul'da evsiz vatandaşlar otellerde misafir ediliyor
13 Aralık 2020 13:23
Bakan Pakdemirli: ESK karkas alım fiyatlarını artırdı
13 Aralık 2020 12:54		 Bakanlıktan, Okul Destek Projesi için online danışmanlık hattı
13 Aralık 2020 12:11
Askerlik sevk tarihleri ertelendi
13 Aralık 2020 11:11		 Filyasyon ekipleri, sokak kısıtlamasında virüsün izini sürdü
13 Aralık 2020 10:25
Mum ışığında kumara 100 bin lira ceza
13 Aralık 2020 09:59		 Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
13 Aralık 2020 07:30
Sözleşmeli personel istihdamında acil çözüm bekleyen sorunlar
13 Aralık 2020 07:20		 Başkent polisinden yağmur altında denetim mesaisi
12 Aralık 2020 21:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:48 - İYİ Parti'li Filiz: Üniversiteler kişiye özel kadro ilanları veriyor16:40 - Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı16:38 - ABD'de Pfizer'ın Covid-19 aşılarının dağıtımı başladı16:33 - 95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi16:28 - 'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!16:24 - İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
16:21 - Otomotiv sanayisinin üretimi kasımda yüzde 5,4 arttı16:10 - İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı16:08 - 810 yatak kapasiteli hastane hizmet için gün sayıyor16:02 - Bu 2 sektördeki şirketler kasımda yatırımcısına kazandırdı16:01 - Varlık Barışı yurt içindeki varlıklar için de fırsat sunuyor15:59 - Kars'ta araçlar soğuktan halı ve battaniyelerle korunuyor
15:58 - Jandarmadan kaçarken kaza yaptılar, 19 bin lira ceza yediler15:35 - 'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor15:32 - Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı15:31 - HDP adaylığı için PKK'ya yakınlık referans kabul edilmiş15:28 - Kurumlar, fidyeci yazılımlara karşı dikkatli olmalı
15:27 - Prof. Dr. Güngör: Gençler hastalığı sanki bir oyun gibi görüyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Sürücülerin 'korkulu rüyası'ydı... 45 dakikalık yolculuğu 5 dakikaya düşürecek
Korona hastalarına refakatçi borsası! 500 ila 800 TL arası
Doktor, 6 ay arayla koronavirüse ikinci kez yakalandı
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güzele bakmak sevaptır 1
ekmek reyiz 2
kahverengi bir renkse kahve ne renk 1
sözlük yazarların şu anda okuduğu kitap 4
Züleyha'nın arkadaşları 2
türkiyenin en acil çözülmesi gereken sorunları 1
sözlük ahalisinin kayıplara karışması 4
oğuz aksaç 1
beni bağlamaz 1
kabak tatlısının çok ta tatlı olmaması 5
SON İLANLAR
EKPSS'de 350 kadro boş kaldı
Kişisel Verileri Koruma Kurumu Naklen Uzman Alacak
25 yıldır yetiştirdiği öğrencilerinin dokümanını tuttu
MEB, 2 bin 394 personelini ödüllendirdi
Hem öğretmen hem avukat
Öğretmen maaşına başarı ayarı
Roketsan teknik personel alacak
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam