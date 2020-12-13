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İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
 13 Aralık 2020 16:10
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İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı

Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir'de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın 06.00-23.59 saatleri arasında Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Sivas ve Nevşehir çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın yüksek kesimlerde hızının saatte 80 kilometreye kadar ulaşması öngörülüyor.

Çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba zehirlenmesi, nefes almada zorlanma ve görüş mesafesinde düşüşe karşı vatandaşlara tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
Anadolu Ajansı
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