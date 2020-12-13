İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
İstanbul'da birçok semtten duyulan siren sesleri merak uyandırdı. Sosyal medyada da merak edilen seslerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan çekime katılan polis araçlarının siren sesleri olduğu ortaya çıktı.
|13 Aralık 2020 16:24
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde toplanan ve siren çalarak ilerleyen polis araçları konvoyu büyük merak uyandırdı. Birçok semtten duyulan sesler sosyal medyada da merak konusu oldu.
9'u zırhlı 54 araçlık polis konvoyu sirenler çalarak Barbaros Bulvarı'nı geçtikten sonra Taksim Meydanı'na yöneldi. Turistlerin de büyük ilgiyle izlediği ve cep telefonu kameralarıyla kayıt ettiği konvoyun yolculuğu Taksim Meydanı'nda sona erdi.
Konvoyun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü için yapılan bir çekimde kullanılmak üzere oluşturulduğu öğrenildi.
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