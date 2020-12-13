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95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi

Mardin'de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki Emine Tekin, gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu edildi. 95 yıl önce veba hastalığını da atlattığını söyleyen Tekin, "Hastanede bana bebek gibi baktılar" dedi.
 13 Aralık 2020 16:33
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95 yıl önce vebayı şimdi de koronavirüsü yendi

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalanmasının ardından hastanede tedavi altına alınan 103 yaşındaki Emine Tekin, gösterdiği direnç ve doktorların çabalarıyla hastalığı yenerek sağlığına kavuştu.

Ömürlü köyünde yaşayan Tekin, Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, ilk 8 günü evinde geçirdi. Durumu ağırlaşan Tekin, önce Mazıdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından da Mardin Devlet Hastanesine sevk edildi. Tekin, 6 günlük tedaviden sonra taburcu edildi.

Dört çocuk ve yaklaşık 60 torun sahibi Emine Tekin, Kürtçe yaptığı açıklamada, evde çok zorlu bir süreçten geçtiğini söyledi.

"VEBAYI DA GERÇİDİM"

Hastalığı evde atlatamayınca hastanede yoğun bakıma alındığını aktaran Tekin, çocukluğunda veba salgını yaşandığını anlatırken, "95 yıl önce bu illet gibi bir veba yayıldı. Özellikle çocukları çok etkiledi. Eskiden fakirlik vardı, doktor yoktu. Çoğu çocuk hayatını kaybetti. Ben de bu hastalığı geçirmiştim o dönem. Şimdi bu hastalığı da atlattım" dedi.

Emine Tekin'in kızı Hatice Doğan da sağlık ekibinin özverili bir şekilde hastaların tedavisi için çaba gösterdiğini belirterek, "Burada gördüğümüz hizmet bambaşkaydı. Bize bu hizmetleri sunan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"HERKES TEYZEMİZ KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR"

Mardin Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Erdal Dayan, ateş, öksürük, halsizlik, iştahsızlık şikayetlerinin ardından testi pozitif çıkan Tekin'in hastalığının ilerlemesinin ardından hastaneye yatırıldığını söyledi.

Her hastayı taburcu ederken mutluluk yaşadıklarını ancak 103 yaşındaki Tekin'in taburcu olmasının ayrı bir mutluluk verdiğini aktaran Dayan, şunları kaydetti:

"Teyzenin şu anda bize gülümseyerek bakması, bizler için dua etmesi, bizim en büyük mutluluğumuz. Herkes teyzemiz kadar şanslı olmayabilir. Daha yakın zamanda genç hastalarımızın başına neler geldiğini zaten haberlerden duyuyoruz. O yüzden kimse 'Bana bir şey olmaz.' demesin. Sağlıkçılar olarak olabilecek şeyleri görüyoruz. "
Anadolu Ajansı
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