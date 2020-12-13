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AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı.
 13 Aralık 2020 17:17
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AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı

AK Parti Erzurum Milletvekili-Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı Selami Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı.

Durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Altınok, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Hamdolsun, şu an iyi durumdayım ve tedavim doktorlarımızın tavsiyesi doğrultusunda evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi istirham ediyorum. İrtibatlı olduğum dostlarımızın dikkatli olmalarını hususen rica ediyorum" dedi.
İhlas Haber Ajansı
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