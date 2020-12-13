Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
|13 Aralık 2020 19:06
|+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 13 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 181 bin 199 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 919 kişinin testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta 5 bin 973 oldu, 22 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 603 bin 780'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada: 'Bugün tespit edilen 5.103 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor. Hasta sayımızdaki artış hızı da azalıyor. Aşıdan etkin olarak fayda sağlayıncaya kadar kapalı ve kalabalık ortamlardan sevdiklerimiz için uzak duralım. ' ifadelerini kullandı.
COVID-19 Durum Günlük Raporu
01.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
02.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
03.11.2020 tarihli günlük rapor içinTIKLAYINIZ
04.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
05.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
06.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
07.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
08.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
09.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
10.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
11.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
12.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
13.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
14.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
15.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
16.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
17.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
18.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
19.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
20.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
21.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
22.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
23.11.2020 tarihli günlük rapor için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Aralık 2020 21:14
|11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
13 Aralık 2020 19:54
|Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
13 Aralık 2020 18:03
|AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı
13 Aralık 2020 17:17
|Türkiye, dünyada nüfusa oranla vefat sayısında 78. sırada
13 Aralık 2020 16:53
|Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama
12 Aralık 2020 22:40
|Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi
12 Aralık 2020 20:59
|Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
12 Aralık 2020 20:41
|Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
12 Aralık 2020 19:01
|Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
12 Aralık 2020 18:19