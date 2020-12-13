60 yaş üzeri veya kronik hastalığı olup idari izinli olan atölye ve laboratuvar şeflerine planlama ve bakım görevi ek dersi ödenir mi?

İşte o görüş yazısı;

Söz konusu görüş yazısında aşağıdaki tespitlerde bulunuldu;

a) 60 yaş üzeri ve/veya kronik rahatsızlığından dolayı okulda yapılan yüz yüze eğitimde ders görevi almayan öğretmene, EBA'da açılan ve Bakanlığımız tarafından belirlenen canlı dersler için ders ve ek ders görevi verilmesi , bunun dışında işletmelerde mesleki eğitim dersinin bölünemeyeceği göz önünde bulundurularak işletmelere gönderilemeyen öğrenciler için okulda yapılan işletmelerde mesleki eğitim dersinde (uzaktan eğitim kısmı da dahil) görev verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.