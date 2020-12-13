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60 yaş üzeri veya kronik hastalığı olup idari izinli olan atölye ve laboratuvar şeflerine planlama ve bakım görevi ek dersi ödenir mi?

Atölye ve laboratuvar öğretmenlerinden 60 yaş üstü ve kronik hastalığı olan risk grubunda bulunan öğretmenleri EBA' dan canlı ders yaparak ek ders alabilir mi? Bu öğretmenlerden Atölye Ve Laboratuvar Şefi olanlarına "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı olarak ek ders ücreti ödenebilir mi? sorularını Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısı ile cevapladı.
 13 Aralık 2020 00:34
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60 yaş üzeri veya kronik hastalığı olup idari izinli olan atölye ve laboratuvar şeflerine planlama ve bakım görevi ek dersi ödenir mi?

İşte o görüş yazısı;

Söz konusu görüş yazısında aşağıdaki tespitlerde bulunuldu;

a) 60 yaş üzeri ve/veya kronik rahatsızlığından dolayı okulda yapılan yüz yüze eğitimde ders görevi almayan öğretmene, EBA'da açılan ve Bakanlığımız tarafından belirlenen canlı dersler için ders ve ek ders görevi verilmesi, bunun dışında işletmelerde mesleki eğitim dersinin bölünemeyeceği göz önünde bulundurularak işletmelere gönderilemeyen öğrenciler için okulda yapılan işletmelerde mesleki eğitim dersinde (uzaktan eğitim kısmı da dahil) görev verilmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.

b) Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 60 yaş üzeri ve/veya kronik rahatsızlığı bulunan alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine, görev yaptıkları eğitim kurumunun bölüm, atölye ve laboratuvarlarındaki çalışmaların planlanması, tezgah, makine, araç ve gerecin sağlanması, bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında verilen görev ve sorumluluklar, fiilen yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklar olması sebebiyle ilgi (a) Kararın 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre "Planlama ve Bakım-Onarım Görevi" karşılığı olarak ek ders ücreti ödenmesinin uygun olmayacağı değerlendirilmektedir.
Memurlar.Net - Özel

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