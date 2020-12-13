Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı
|13 Aralık 2020 19:03
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Elazığ'da, yerel bir televizyon kanalının genel müdürü Yunus Evliyaoğlu'nun otomobiline pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmazken, güvenlik kamerasına yansıyan olaydan sonra yakalanarak gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.
Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Caddesi üzerinde bulunan 'Kanal 23 televizyonu'na ait binanın önünde meydana geldi. Çalıntı motosiklet ile gelen 2 şüpheli, kanalın genel müdürü Yunus Evliyaoğlu'na ait park halindeki otomobile pompalı tüfek ile ateş etti. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak önce çalıntı motosiklete ulaştı. Daha sonra tespit edilen 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, saldırıda kullanılan pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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