Uzaktan eğitim yoluyla yapılan telafi eğitiminde sınıf rehber öğretmenliği ek ders ücreti ödenir mi?
31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılan uzaktan eğitim sürecinde sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi karşılığında haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılıp yararlandırılamayacağına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı cevabi görüş yazısı yayımladı.
|13 Aralık 2020 14:00
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İşte o görüş yazısı;
Söz konusu görüş yazısında aşağıdaki tespitlerde bulunuldu;
31 Ağustos-18 Eylül 2020 tarihleri arasında rutin eğitim faaliyetleri uygulanmamış; uzaktan eğitim yoluyla 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine ait eksik konu ve kazanımlara yönelik "Eğitim Programı" uygulandığından söz konusu süreçte sınıf/şube rehber öğretmenliği görevi söz konusu olmadığından, öğretmenlerin bu kapsamda ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.
Ahmet KANDEMİR
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