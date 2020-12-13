1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü
2020 \ Son Dakika Koronavirüs Haberleri

11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.
 13 Aralık 2020 19:54
+Aa- Yazdır
11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Doğan köyü, 11 kişinin testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı son yapılan seçimlerde 81 nüfusun yaşadığı Doğan köyünde, 11 kişinin testi pozitif çıktı. Bunun üzerine Çatalzeytin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince Doğan köyünde korona virüs salgınının önüne geçilebilmesi için köy 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, köyün giriş ve çıkışlarını tutmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
13 Aralık 2020 21:14		 Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
13 Aralık 2020 19:06
Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
13 Aralık 2020 18:03		 AK Parti Milletvekili Altınok'un Covid-19 testi pozitif çıktı
13 Aralık 2020 17:17
Türkiye, dünyada nüfusa oranla vefat sayısında 78. sırada
13 Aralık 2020 16:53		 Prof. Dr. Uğur Şahin: FDA'nın aşı onayı önemli bir aşama
12 Aralık 2020 22:40
Koronavirüs Tablosu'nda 'iyileşen sayıları' güncellendi
12 Aralık 2020 20:59		 Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
12 Aralık 2020 20:41
Vaka sayısı son 12 günün en düşük seviyesine geldi
12 Aralık 2020 19:01		 Aşı hakkında yanlış bilinenler ve doğrular
12 Aralık 2020 18:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor21:14 - Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı21:05 - Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı20:36 - Bir dizi daha ekranlara veda ediyor20:34 - Vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt20:11 - Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak
20:10 - Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın20:09 - Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli20:07 - Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu20:06 - Eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar19:54 - 11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı19:49 - Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap
19:28 - Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı19:26 - '21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak'19:06 - Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor19:03 - Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı18:03 - Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
18:02 - İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü hattında test sürüşü yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Açıklamalı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kitabı yenilendi
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sinirli ot 3
zagor 1
Alaimisema 1
şu anda dinlenen türkü 2
Kafamda kentsel dönüşümler 2
propaganda 1
KADES 1
Züleyha'nın arkadaşları 3
güzele bakmak sevaptır sözünün suç kabul edilmesi 1
mesaj 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam