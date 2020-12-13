Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli
|13 Aralık 2020 20:09
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Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Kabatepe'den Gökçeada'ya salı günü yapılması planlanan saat 05.00'teki feribot seferinin de yapılmayacağı duyuruldu.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu gece yarısından sonra Kuzey Ege Denizi'nde hızının saatte 75 kilometreye çıkması beklenen poyraz fırtınasının, etkisini salı günü öğle saatlerinde kaybetmesini beklediklerini belirtti.
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