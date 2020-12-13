1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
 13 Aralık 2020 20:09
+Aa- Yazdır
Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada- Kabatepe hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada- Kabatepe hattındaki tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca Kabatepe'den Gökçeada'ya salı günü yapılması planlanan saat 05.00'teki feribot seferinin de yapılmayacağı duyuruldu.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise bu gece yarısından sonra Kuzey Ege Denizi'nde hızının saatte 75 kilometreye çıkması beklenen poyraz fırtınasının, etkisini salı günü öğle saatlerinde kaybetmesini beklediklerini belirtti.

DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı
13 Aralık 2020 19:54		 İstanbul'da merak uyandıran siren sesleri!
13 Aralık 2020 16:24
İç Anadolu'da 5 il için kuvvetli rüzgar uyarısı
13 Aralık 2020 16:10		 'İstanbul'un arka bahçesi' salgın sürecinde de ilgi çekiyor
13 Aralık 2020 15:35
Meriç Nehri'nin debisi son yağışlarla 3 katına çıktı
13 Aralık 2020 15:32		 Antalya'da kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı
13 Aralık 2020 15:25
Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe açıldı
13 Aralık 2020 14:57		 Sosyal medya düşkünlüğü ne kısıtlama ne de mesafe tanıdı
13 Aralık 2020 14:12
Yeni Sason Devlet Hastanesi hasta kabulüne başlayacak
13 Aralık 2020 13:45		 Karantinayı ihlal edenlerden ilginç bahaneler
13 Aralık 2020 10:45
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:14 - Dubai-İstanbul seferleri 9 ay aradan sonra yeniden başlıyor21:14 - Galatasaray'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı21:05 - Meteorolojiden 5 il için fırtına uyarısı20:36 - Bir dizi daha ekranlara veda ediyor20:34 - Vatandaşın 'Müslüman' sözlerine polisten ders gibi yanıt20:11 - Kuzey Marmara otoyolunun son kesimini 19 Aralık'ta açılacak
20:10 - Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın20:09 - Gökçeada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli20:07 - Azerbaycan: Ermenistan'ın saldırısında 4 asker şehit oldu20:06 - Eve kapanmak yerine doğayla iç içe otellere gidiyorlar19:54 - 11 kişinin testinin pozitif çıktığı köy, karantinaya alındı19:49 - Polisleri tehdit eden kadına CİMER'den cevap
19:28 - Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı19:26 - '21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak'19:06 - Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor19:03 - Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı18:03 - Koronavirüse yakalanan iki zabıta memuru vefat etti
18:02 - İmamoğlu, Alibeyköy-Eminönü hattında test sürüşü yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Türkiye'ye temsilci atamayan sosyal medya şirketlerine, 30'ar milyon TL'lik para cezası verilmesini;
ÇOK OKUNANLAR
'Kira müjdesi'nin detayları ortaya çıktı!
Hemşire eşten korona isyanı! Yeniden öldürdünüz
Ev alanlar dikkat! Sadece tapuya güvenmeyin, mağdur olursunuz
Meteoroloji il il uyardı! Çok kuvvetli yağış bekleniyor
Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
Açıklamalı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kitabı yenilendi
Biraz daha sabredin! Kısıtlamalar olumlu sonuç verdi
Bilim Kurulu üyeleri açıkladı: Yasaklar işe yarıyor mu?
Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalmaya devam ediyor
İrfan Fidan'dan, 'eşine şiddet uyguladığı' iddialarına yanıt
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Pontius Pilatus 1
türkiye'de yoksulluk sorun olmaktan kalktı 1
sabır 1
propaganda 1
eşkin vermek 1
Bu da geçer ya hu 1
yaklaşıyor yaklaşmakta olan 2
Trabzon Emn.Müd.Metin Alper'den tüyleri diken diken eden konuşma 1
hafize ana 1
çin aşısı 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Zonguldak Filyos Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Gölova SYDV 1 İşçi Alacak
İzmir İzelman 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 3 İşçi Alacak
İzmir İzdoğa 3 İşçi Alacak
İstanbul Şehir Hatları Turizm 4 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Balıkesir Erdek Grup Geçici 5 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam