Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Taksim'deki Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde yangın
Taksim'de bulunan, Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.
|13 Aralık 2020 20:10
|+Aa- Yazdır
Taksim Meydanı'ndaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Sanat Galerisi'nde, saat 09.10 sıralarında, elektrik panosundaki kısa devre nedeniyle yangın çıktı. Güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürerek duman tahliyesi yaptı. Yangında, elektrik panosunun hasar gördüğü öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Polise mukavemet gösteren 4 kişi gözaltına alındı
13 Aralık 2020 19:28
|Yerel televizyon genel müdürünün otomobiline silahlı saldırı
13 Aralık 2020 19:03
|Ankara'da toprak kayması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi
13 Aralık 2020 16:58
|Şanlıurfa'da tartışmaya müdahale eden 2 polis bıçaklandı
13 Aralık 2020 16:40
|Sıfır diye aldı 'ayıplı mal' çıktı
13 Aralık 2020 14:55
|Boş yolu paylaşamadılar, kaza yaptılar
13 Aralık 2020 14:33
|'Vatan, millet' dedi, polise ve görevine küfürler yağdırdı
13 Aralık 2020 13:31
|Milyonluk şantaj! Aralarında ünlü isimler de var
13 Aralık 2020 09:20
|Kız arkadaşını darp ettiği anlara ait görüntüleri ortaya çıkan şahısla ilgili emniyetten açıklama
13 Aralık 2020 07:03
|Ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından darp edildi
12 Aralık 2020 22:54